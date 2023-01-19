Erdemli'de bir mahalle doğalgaza kavuştu

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Alata Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, yaşam kalitesini artıran hizmeti vatandaşlara ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Aksa Doğalgaz Bölge Müdürü Tufan Duman da ilçede şu an 340 abonelerinin olduğunu aktardı.

MERKEZ VE AKDENİZ'DE TESTLER SÜRÜYOR

Bu yıl yaklaşık 11 milyon liralık yatırımla yaklaşık 23 kilometre şebeke montajı gerçekleştirdiklerini ifade eden Duman, "Alata Mahallesi'nde şu anda gaz kullanımı yapılmakta. Merkez ve Akdeniz Mahallesi'ndeki test işlemlerimizin tamamlanmasıyla bu bölgelerimizi de aboneliğe açarak bina bağlantı montajlarına başlayacağız" diye konuştu.