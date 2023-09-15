Sasa'da yabancı yatırımcıya 2.7 milyar liralık hisse satışı Erdemoğlu Holding ortalama 46.25 liradan 59 milyon adet Sasa hissesini yabancı kurumsal yatırımcılara sattı

Sasa Polyester'in hakim ortağı Erdemoğlu Holding'den hisse satışı geldi. Holding tarafından KAP'a yapılan açıklamada yurt dışında yerleşik nitelikli kurumsal yatırımcılara ortalama 46.25 liradan 59 milyon Sasa hissesi satıldığı belirtildi.

Bu; toplamda 2 milyar 728 milyon liralık satış yapıldığı anlamına geliyor.

Açıklamada satılan payların Sasa'nın ödenmiş sermayesindeki payının yüzde 1.1 olduğu ve satış sonrasında Erdemoğlu Holding'in Sasa'daki doğrudan hissedarlık oranının yüzde 58.58 olduğu belirtildi.