Erden Timur Bloomberg HT'de soruları yanıtladı

NEF İcra Kurulu Başkanı Erden Timur'un Arzu Maliki ile yaptığı söyleşinin satır başları şöyle;

Büyüme rakamları geldi..Son çeyrekte yüzde 3 daralma var, 2018 genel büyümesi ise yüzde 2.6 oldu. Sanayi ve İnşaat sektörleri de en fazla daralan sektörler arasındalar; Sizin büyüme rakamları ile ilgili değerlendirmelerinizi alalım?

Erden Timur: Türkiye için büyüme rakamlarının yüzde 4'lerin üzerinde olması lazım gerekiyor sonuçta demografik olarak genç bir nüfusa sahibiz. Ülkemizde zor bir ekonomik konjonktürde bulunuyor, yılı yüzde 2.6 ile tamamladık, bu bizim için yeterli değil ama bundan daha iyi olamazdı zaten.

2019'da sektör daha iyi performans gösterir mi? Sektör için nasıl bir sene olur?

Erden Timur: Makroekonomiye çok bağlı; politik ve jeopolitik gündemimize çok bağlı, değişkenleri şu anda sabit tutarsak 2019 2018'den daha iyi olamaz. Makroekonomik konularda işte FED'in yaptığı politika değişikliği gibi buna benzer değişiklikler olursa ekonomide 2019 daha iyi olabilir.

1 milyon 400 binlik komut satışı zaten Avrupa'da en çok konut satılan pazar Türkiye, OECD'de de ikinciyiz. Zaten bu sayının 800-900 binin üzerinde olması hayli yeterli bir rakam dolayısıyla bunun biraz dengelenmesi lazım.

Yeni kanun çıktı artık herkes her inşaatı yapamayacak; işte bir projeyi yapmak için o şirketin mali yapısına, tecrübelerine bakılacak..Herkes herşeyi yapamayacak. Nasıl yansır bu karar sektöre görüşlerinizi alalım?

Erden Timur: Gayet doğru bir karar uygulanmasında da böyle net olunması önemli; bu sektörde tüketicinin tasarrufuna talip olduğu için aynen bankacılık gibi düzenlenmesi ve Devlet'in düzenleyici rol üstlenmesi çok önemli. Bugünkü stoğun en önemli sebebi bundan önce sektörle uğraşmamış birçok firmanın ve kişinin bu alana girmesi. Bunun da en bilinen örneği Bağdat Caddesi oldu..

Bunun dünyadaki sistemi de böyle; sizin özkaynağınızın cironuzla oranına ve teknik yeterliliğinize bakılıyor.

Mesela "Bina tamamlama sigortası" var biz yaptırıyoruz, fakat reasürörler bu işe girmiyor belki milli bir reasürans şirketi kurulacak belki bu iş böyle olabilir.

Sektör temsilcileri yapısal reformların yapılması gerektiğini söylüyor; ne gibi reformlar bunlar?

Erden Timur: Reform olarak işte bu müteahhitliğin belli kriterlere bağlanması, işte bina tamamlama sigortası uygulaması, ve tabiki Kentsel Planlama yapılması lazım. Biz NEF olarak bütün kentlere bir vizyon çalışması yaptık; mesela New York şehrinde bir yoğunluk regülasyonu vardır ve bu tür envanter çalışması olmazsa yanlış yere yanlış tarz bina yapılıyor.

Alıcılar halen yüksek fiyatlardan şikayetçiler neler söylersiniz?

Erden Timur: Ben diyorum ki tüketici dernekleri bağımsız bir kuruluş belirlesin, bu inşaat maliyetinin ne olduğunu İstanbul'da ve diğer şehirlerde bu kuruluş belirlesin, arsa maliyetini de çıkarsın, bu işin Türkiye'de ne kadara yapılabilineceği belirlensin..şu anda TÜİK rakamıyla inşaat maliyeti yüzde 30 artmış, böyle birşeyi zaten yansıtmak mümkün değil pazar belli piyasa belli..