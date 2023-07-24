Erden Timur'dan flaş sözler: 2-3 yıldız daha alacağız

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Bloomberg HT'ye transfer üzerine açıklamalarda bulundu. Erden Timur, Galatasaray'ın hedefini Avrupa şampiyonluğu olduğunu söyledi.

"İnsan hayalini paylaşmaktan bazen imtina ediyor. Duygular çerçevelendiğinde duygu olmaktan çıkıyor. Bu iş bir tutku işi. Bizim hayalimiz tekrar Avrupa Şampiyonu olmak. Belki bu sene Avrupa'da final oynayıp şampiyon olacağız. O yüzden Icardi gibi 2-3 isim daha getirip takımı bambaşka bir noktaya getirmek istiyoruz."

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ANGELINO TRANSFERİ

Erden Timur, sol bek transferi süreci için; "Angelino transferinde Leipzig'in CEO'su, "Angelino, başka takımlardan bizim verdiğimiz maaştan çok daha yüksek teklif aldı, biz de kalmasını istiyorduk ama sanki çocukluğundan beri Galatasaray'dan teklif bekliyormuş gibi davrandı." diye bir şey söylemiş." dedi.

"150 BİN EURO FAZLA VERDİK"

"Biz oyuncuya Leipzig'de kazandığının 150 bin euro fazlasını verdik sadece. Bunun tek sebebi, Barcelona'da yanına gittim. Bir değerli olduğunu hissetti. Doğruluğu, değerli olanı konuştuk. Bu dünyada samimi olan prim yapıyor. Bu şekilde de kaliteli insanları ikna edebiliyorsunuz."