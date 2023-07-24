Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Erden Timur'dan flaş sözler: 2-3 yıldız daha alacağız - Galatasaray Haberleri

        Erden Timur'dan flaş sözler: 2-3 yıldız daha alacağız

        Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur Bloomberg HT'ye flaş açıklamalarda bulundu. İşte Timur'un sözleri...

        Habertürk
        Giriş: 24.07.2023 - 22:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        "2-3 yıldız daha alacağız"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Bloomberg HT'ye transfer üzerine açıklamalarda bulundu. Erden Timur, Galatasaray'ın hedefini Avrupa şampiyonluğu olduğunu söyledi.

        "ICARDI GİBİ 2-3 YILDIZ ALACAĞIZ"

        "İnsan hayalini paylaşmaktan bazen imtina ediyor. Duygular çerçevelendiğinde duygu olmaktan çıkıyor. Bu iş bir tutku işi. Bizim hayalimiz tekrar Avrupa Şampiyonu olmak. Belki bu sene Avrupa'da final oynayıp şampiyon olacağız. O yüzden Icardi gibi 2-3 isim daha getirip takımı bambaşka bir noktaya getirmek istiyoruz."

        REKLAM

        ANGELINO TRANSFERİ

        Erden Timur, sol bek transferi süreci için; "Angelino transferinde Leipzig'in CEO'su, "Angelino, başka takımlardan bizim verdiğimiz maaştan çok daha yüksek teklif aldı, biz de kalmasını istiyorduk ama sanki çocukluğundan beri Galatasaray'dan teklif bekliyormuş gibi davrandı." diye bir şey söylemiş." dedi.

        "150 BİN EURO FAZLA VERDİK"

        "Biz oyuncuya Leipzig'de kazandığının 150 bin euro fazlasını verdik sadece. Bunun tek sebebi, Barcelona'da yanına gittim. Bir değerli olduğunu hissetti. Doğruluğu, değerli olanı konuştuk. Bu dünyada samimi olan prim yapıyor. Bu şekilde de kaliteli insanları ikna edebiliyorsunuz."

        "BU TUTKU BOŞUNA DEĞİL"

        "Allah kimsenin gönlüne bu tutkuyu boşuna koymaz. Bu tutku varsa muhakkak bir şey olur. İnsanın kendi yolculuğunu sağlayan şey kendinden başka bir amaca odaklanmaktır. Gerçekten doğruyu yaparsan, ahlaklı olursan daha çok başarılı olursun. Ahlaklı olursan geride klırsın diye düşünüyorlar ama bu tam tersidir. Bu bin okul yapmaya bedeldir. Birbirimize en az güvenen toplumlardan biriyiz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Husumetlisini Marmaray'da görünce
        Husumetlisini Marmaray'da görünce
        Yürekleri yaralayan görüntüye soruşturma
        Yürekleri yaralayan görüntüye soruşturma
        Fatih'te kadınlara yangın tüplü saldırı!
        Fatih'te kadınlara yangın tüplü saldırı!
        İki isme flaş teklif!
        İki isme flaş teklif!
        O polis memuruna başarı belgesi verildi
        O polis memuruna başarı belgesi verildi
        Buruk'tan transfer açıklamalası!
        Buruk'tan transfer açıklamalası!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan mesajı
        Meteoroloji gün verdi! Marmara için 'yüksek sıcaklık' uyarısı
        Meteoroloji gün verdi! Marmara için 'yüksek sıcaklık' uyarısı
        Süper Kupa'nın oynanacağı tarih açıklandı!
        Süper Kupa'nın oynanacağı tarih açıklandı!
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Romain Saiss bombaladı!
        Romain Saiss bombaladı!
        İsrail'de tartışmalı yasa onaylandı
        İsrail'de tartışmalı yasa onaylandı
        3 günde amorti etti
        3 günde amorti etti
        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
        Rakiplerimiz belli oldu!
        Rakiplerimiz belli oldu!
        Cimbom gaza bastı!
        Cimbom gaza bastı!
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı