Erden Timur'dan Fred, Sabitzer ve Icardi sözleri
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, transfer çalışmaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu
Giriş: 21.07.2023 - 12:33
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Rams ile yapılan sponsorluk anlaşmasının imza töreninde konuşan Erden Timur şunları söyledi:
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"Marcel Sabitzer ile ilgili bir girişimimiz olmadı. Oyuncularla ilgili bir şey demem doğru olmuyor. Bu aleyhimize oluyor. Fred ve Sabitzer de listede var ama girişimimiz olmadı."
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"Bugün yarın bitmesini beklediğimiz transfer var. Şu an gelecek oyuncular ilk turda oynayacak durumda değil."