Erden Timur, HT Spor yayınında iddiaları yanıtladı! Galatasaray'ın eski yöneticisi ve iş insanı Erden Timur'un Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alındığı iddia edilmişti. Konuya ilişkin Nef'ten açıklama geldi. Yapılan açıklamada, çıkan iddiaların hiçbir biçimde doğruyu yansıtmadığı ifade edildi. Ardından HT Spor yayınına bağlanan Timur, "Gözaltı gibi yalan bilgiler ortaya atılmış. Amerika'ya eşimle beraber konser için geldik. Havaalanında polislerle 20-25 dakika görüşmemiz oldu. Cuma günü İstanbul'da olacağız, herhangi bir problem yok. 15 Yıldır iş yapıyorum, ülkemde bile hiçbir imar artışım yok." ifadelerini kullandı.

Habertürk Giriş: 29.09.2024 - 21:36 Güncelleme: 29.09.2024 - 22:08 facebook

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