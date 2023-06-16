Erden Timur: Lale Orta gitmezse TFF´ye gerekli tavrımızı gösteririz

343 Digital YouTube kanalına konuk olan Erden Timur, TFF´deki seçimlerin ardından mevcut MHK Başkanı Lale Orta´nın görevde kalması durumunda TFF´ye gerekli tavrı göstereceklerini belirterek "Lale Hanım geldikten sonra doğru bir yönetim sergilenmedi. Birçok kulüp de şikayetlerini dile getirdi. Biz de yanlışlar, eksikler olduğunu belirttik. Yönetim yeni seçildikten sonra burada geçmişte yapılan yanlışları düzelteceğini düşünüyoruz. Kurulları da yeniden ele alacaklarını düşünüyoruz. Dolayısıyla Lale Orta´nın görevde kalması durumunda TFF´ye gerekli tavrımızı gösteririz" diye konuştu.

"HER GALATASARAY TARAFTARI BAŞKAN OLMAK İSTER"

Dursun Özbek´in `Erden Timur, başkanlığı emanet edebileceğim birisi´ sözlerinin hatırlatılması üzerine Timur, "Başkanımız kendisine sorulan soruya cevap verdi, `Kader´ diye. Haklı olarak imtina gösterdi. Başkanımız teveccüh gösteriyor, projelerin devamlılığı için diye konuşuyor. Galatasaray´da yönetimler içerisinden başkan çıkma kültürü vardır. Dursun Başkanımızın liderliğindeki yönetim içerisinde de başkanlık yapacak birçok insan var. Her Galatasaray taraftarı başkan veya yönetici olmak ister. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum, herkesi bir araya getirdi, birleştirdi. Çok büyük saygı duyuyorum. Dursun Özbek ile baba oğul ilişkimiz olması mutlu ve motive ediyor. Zorluklara göğüs geriyoruz" dedi.