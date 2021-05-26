Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-YaşamErdoğan, ABD'li şirket yöneticileriyle görüşecek
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li şirket yöneticileriyle görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 18.30'da ABD merkezli şirketlerin üst düzey yöneticileriyle çevrim içi toplantıda buluşacak

Erdoğan, ABD'li şirket yöneticileriyle görüşecek
HABERTURK.COM / Reuters

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 20'ye yakın ABD'li büyük şirketin üst düzey yöneticisiyle videokonferans yöntemiyle bu akşam 18.30'da bir araya gelecek. Toplantıda bir konuşma yapacak olan Erdoğan daha sonra şirketlerden gelecek soruları yanıtlayacak.

Reuters'in haberine göre; konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak "Toplantıya 20'ye yakın ABD'li büyük şirketin en üst yönetim kademesi katılacak. ABD Ticaret Odası, TOBB, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin birlikte düzenlediği bir organizasyon olacak" dedi.

ERDOĞAN-BIDEN GÖRÜŞMESİNE ÖN HAZIRLIK

Bir diğer kaynak da "Haziran'daki NATO Zirvesi'nde Erdoğan ile Biden'ın görüşmesi bekleniyor. O görüşme öncesi bir ön hazırlık niteliğinde. ABD'li firmalar ile nabız yoklanacak. İç ve dış kamuoyuna beraberiz mesajını göstermek istiyorlar: Türkiye önemli bir partner mesajı" diye konuştu.

Katılımcılar arasında Microsoft ve Netflix gibi büyük ABD'li şirketlerin de yer alması bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı İŞKUR - Orman Genel Müdürlüğü 2080 işçi alacak
İŞ-YAŞAMDüğmeye basıldı! 2080 işçi alınacak
Halka açık olmanın avantajları neler?
İŞ-YAŞAMHalka açık olmanın avantajları neler?
18 yaş altına BES imkanı sağlayan yasa yayımlandı
İŞ-YAŞAM18 yaş altı resmen BES kapsamında
TCMB'den iki ödeme kuruluşuna faaliyet izni
İŞ-YAŞAMTCMB'den iki ödeme kuruluşuna faaliyet izni
İlave istihdama teşvik
İŞ-YAŞAMİlave istihdama teşvik
Ege'nin 100 büyük firma sıralamasında STAR Rafineri, Tüpraş ve Petkim ilk üçte yer aldı
İŞ-YAŞAMEge'nin en büyükleri açıklandı
Tüm klimalarda garantiyi 5 yıla çıkardı
İŞ-YAŞAMKlimada garantiyi 5 yıla çıkardı
Bakan Pakdemirli: Dünyada biyolojik çeşitlilik azalırken Türkiye'de artmaktadır
İŞ-YAŞAM'Türkiye'de biyolojik çeşitlilik artıyor'
Kovid-19 sonrası hızlı toparlanma için sektörel yol haritaları belirlendi
İŞ-YAŞAMSektörel yol haritaları belirlendi
Borsa İstanbul şirketlerine 2 puanlık vergi avantajı
İŞ-YAŞAMBorsa İstanbul şirketlerine 2 puanlık vergi avantajı