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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 20'ye yakın ABD'li büyük şirketin üst düzey yöneticisiyle videokonferans yöntemiyle bu akşam 18.30'da bir araya gelecek. Toplantıda bir konuşma yapacak olan Erdoğan daha sonra şirketlerden gelecek soruları yanıtlayacak.

Reuters'in haberine göre; konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak "Toplantıya 20'ye yakın ABD'li büyük şirketin en üst yönetim kademesi katılacak. ABD Ticaret Odası, TOBB, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin birlikte düzenlediği bir organizasyon olacak" dedi.

ERDOĞAN-BIDEN GÖRÜŞMESİNE ÖN HAZIRLIK

Bir diğer kaynak da "Haziran'daki NATO Zirvesi'nde Erdoğan ile Biden'ın görüşmesi bekleniyor. O görüşme öncesi bir ön hazırlık niteliğinde. ABD'li firmalar ile nabız yoklanacak. İç ve dış kamuoyuna beraberiz mesajını göstermek istiyorlar: Türkiye önemli bir partner mesajı" diye konuştu.

Katılımcılar arasında Microsoft ve Netflix gibi büyük ABD'li şirketlerin de yer alması bekleniyor.