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Haberler Gündem Eğitim Erdoğan Ailesi LGS'ye girecek öğrencilere başarı diledi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'dan LGS'ye girecek öğrencilere başarı dilekleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesapları Twitter'den Yurt genelindeki on binlerce öğrencinin ter dökeceği LGS sınavı için başarı dileklerini paylaştı

Erdoğan Ailesi LGS'ye girecek öğrencilere başarı diledi
Erdoğan Ailesi LGS'ye girecek öğrencilere başarı diledi
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Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, LGS'ye girecek öğrenciler için Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Yarın LGS sınavına girecek, başarılarıyla ülkemizin parlak geleceğini şekillendirecek tüm evlatlarıma muvaffakiyetler diliyorum. Allah zihin açıklığı versin, sınavınız şimdiden hayırlı olsun" dedi

EMİNE ERDOĞAN: YOLUNUZ AÇIK OLSUN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da, yarın LGS sınavına girecek öğrencilerle ilgili yaptığı paylaşımda, "Yarın LGS2022 sınavına girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Gençler unutmayın ki, sınavlar mühim ama başarının tek kriteri değil. Emeklerinizin karşılığını alacağınıza canıgönülden inanıyorum. Yolunuz açık olsun" ifadelerini kullandı.

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