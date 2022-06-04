KPSS lisans başvuruları için son tarih belli oldu!

Erdoğan Ailesi LGS'ye girecek öğrencilere başarı diledi 0:00 / 0:00

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, LGS'ye girecek öğrenciler için Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Yarın LGS sınavına girecek, başarılarıyla ülkemizin parlak geleceğini şekillendirecek tüm evlatlarıma muvaffakiyetler diliyorum. Allah zihin açıklığı versin, sınavınız şimdiden hayırlı olsun" dedi

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 4, 2022

EMİNE ERDOĞAN: YOLUNUZ AÇIK OLSUN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da, yarın LGS sınavına girecek öğrencilerle ilgili yaptığı paylaşımda, "Yarın LGS2022 sınavına girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Gençler unutmayın ki, sınavlar mühim ama başarının tek kriteri değil. Emeklerinizin karşılığını alacağınıza canıgönülden inanıyorum. Yolunuz açık olsun" ifadelerini kullandı.

— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) June 4, 2022