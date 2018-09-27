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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'da!

Son dakika... Almanya'nın başkenti Berlin'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret programı nedeniyle bazı cadde ve meydanlar bayraklarla donatıldı. Erdoğan'ın bugün başlayıp 3 gün sürecek "devlet ziyareti" öncesinde, Berlin'deki Almanya Cumhurbaşkanlığı Sarayı Schloss Bellevue'nun bulunduğu Spreeweg Caddesi ile Zafer Anıtı'nın olduğu Grosser Stern Meydanı Türk, Alman ve Avrupa Birliği'nin (AB) bayraklarıyla süslendi. Özel uçağı CAN ile Berlin'e inen Cumhurbaşkanı'nın Köln'e geçerek Merkez Camii'nin açılışını yapması bekleniyor

27.09.2018 - 14:22 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berlin'de konaklayacağı otelin yanındaki tarihi Brandenburg Kapısı'nın önüne Türk, Alman ve AB bayrakları çekildi.

Berlin'deki Türkler, otelin önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamaya hazırlanırken ziyaret sebebiyle yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Berlin polisi, Başbakanlık binasının yakınındaki ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçeceği güzergahtaki caddeler üzerindeki rögar kapaklarını kontrol ederek mühürledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için kentte, ABD başkanlarının ziyaretlerinde uygulanan birinci derece güvenlik seviyesi geçerli olacak.

Erdoğan'ın konaklayacağı otel, Başbakanlık binası ve Schloss Bellevue çevresindeki tüm caddelere araç park edilemeyecek, bisikletler bırakılamayacak.

Berlin polisi, çevre binalarda oturanlara pencereleri açmama ve balkona çıkmama duyurusu yaptı.

Kent merkezinde birçok cadde kapalı tutulacak ve güvenliği sağlamak için yaklaşık 5 bin polis görev yapacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BERLİN'DE

Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce özel uçağı CAN ile Berlin'e geldi ve resmi törenle karşılandı. Erdoğan'ın Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camisi'nin açılışını yapması bekleniyor. 

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı, Tegel Havalimanı'nın askeri bölümünde Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ve eşi Berna Aydın, Adalet Bakanı Abdulhamid Gül ve eşi İlknur Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, YTB Başkanı Abdullah Eren, UID Genel Başkanı Bülent Bilgi ve diğer yetkililer karşıladı.

Resmi temasları kapsamında, cuma günü Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından askeri törenle karşılanacak olan Erdoğan, daha sonra Başbakan Angela Merkel ile görüşecek. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Cuma akşamı Steinmeier ve eşi Elke Büdenbender, Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın onuruna resmi bir akşam yemeği verecek.

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 40 saniye önce
    Hani Amerika da Trumpla görüşecekti.....
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