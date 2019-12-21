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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Hizmet İhracatçıları Buluşması ve 2018 Yılı HİB Ödül Töreni'nde konuşuyor.

Gündemdeki Kanal İstanbul ile ilgili açıklama yapan Erdoğan, "Önümüzdeki haftalarda ihaleyi yapıp başlıyoruz." dedi

Erdoğan, "Şu anda ana muhalefetin başındaki zat biz Kanal İstanbul diyoruz, o yapamayacaksınız diyor. Sen ne yaparsan yap biz bunu yapacağız. Önümüzdeki haftalarda ihaleyi yapıyoruz ve Kanal İstanbul'a başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- Kanal İstanbul'un bir çok özelliği var. Türkiye'ye kazandıracağı haklar var. Selimiye'nin önünde tanker 7 ayı aşkın zaman yandı. Kanal İstanbul ile bir defa bu tehditler adeta yok seviyesine geleceği gibi, ülkemize ciddi manada getirisi olacaktır. Tüm bunların çalışmaları yapılmış, Karadeniz'den Marmara'ya iniş, farklı bir özellikle Kanal İstanbul sahip çıkacaktır.

- Ülkemiz ve milletimizle ilgili senaryoları yırtıp atarak, tuzakları parçalayıp geçerek yolumuza devam ediyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine hiç olmadığımız kadar yakınız.

- Ekonomi güven endeksi 91.3 oldu. Bu alanda son 3 ayda artış yüzde 6.2'yi geçti. Konut ve otomobil piyasalarında canlanmayı görmeyen yoktur. Turist sayısında 50 milyonun üzerinde rekor bekliyoruz. Cari fazla verir hale geldik. Ekim ayında cari fazla 4.3 milyar dolar oldu.

- Ekim ayında 10.4 milyar TL'lik teşvik belgesi düzenledik, yılın en yüksek sayısına eriştik. Üçüncü çeyrekteki gelişmeyle ekonomimiz yeniden büyüme eğilimine girdi. Enflasyon yüzde 10.6 olarak gerçekleşti.

- İstihdam verileri olumlu sinyaller veriyor. İşsizlik oranı yüzde 13.9 oldu. Ülkemizin risk primi veya bunu ifade eden CDS göstergesi 300'ün altına inerek 280 oldu. Bir ara hatırlayın nerelerdeydi. 500'lerdeydi.

- Borsamız 110 bin puanın üzerine çıkarak son 1.5 yılın zirvesini gördü. Borsamız son 1,5 yılın zirvesini gördü. İhracatımızı 500 milyar dolara çıkarma hedefimize sıkı sıkıya bağlıyız. Meclis'te dün kabul edilen bütçe yeni dönemin müjdecisidir.

- Şu anda İstanbul-İzmir 3.5 saat. Nerelerden nerelere geldik. Şehir hastaneleri diyoruz. "Niye yapıyorsunuz?" diyorlar. Ama bunlar bilmiyor ki, bir vatandaşın sağlığı için devleti yok sayan bir milletiz biz. Bu beyefendi SSK'nin Genel Müdürlüğü'nü iflas ettirdi. Biz şimdi şehir hastanelerini yaparak, adeta 5 yıldızlı otel konforunda olayı başka bir yere taşıdık.