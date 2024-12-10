Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile 'Anadoludakiler Projesi' sergisini gezdi

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kendisinin himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen, "Anadoludakiler' projesinin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki sergisini ziyareti ile 15. Büyükelçiler Konferansı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Bu sene, "Türkiye'nin Diplomasi Hamleleri ve Küresel Yansımaları" temasıyla düzenlenen 15. Büyükelçiler Konferansı kapsamında büyükelçiler ve değerli eşleri ile buluştuklarını belirten Emine Erdoğan, şunları kaydetti: