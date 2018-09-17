Erdoğan ile Putin'in Soçi zirvesinde gündem İdlib

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de bir araya geliyor. İki liderin gündeminde İdlib'deki gelişmelerin olması bekleniyor. Rusya, Türkiye'nin İdlib'de 'ateşkes önerisine' sıcak bakmamıştı.
17.09.2018 - 09:14 | Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pazartesi günü Rusya'nın Soçi şehrine yapacağı günübirlik ziyarette gündemin İdlib olması bekleniyor.
Suriye ordusunun Rusya desteğiyle operasyon düzenleme hazırlığında olduğu İdlib'le ilgili iki lideri 'ateşkes' konusunda farklı pozisyonlarda.
Cumhurbaşkanlığı'ndan Pazar günü ziyaretle ilgili yapılan açıklamada ise gündemde siyaset, ekonomi ve enerji olacağı belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşme yapacağı, iki ülkenin ilgili bakan ve yetkililerinin de heyetler arası görüşeceği ifade edildi.
Açıklamada, "Temaslar sırasında Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin siyaset, ekonomi ve enerji gündeminde yer alan konular ele alınacak, ayrıca Suriye başta olmak üzere bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır" dendi.
Cumhurbaşkanlığı'nın açıklamasında İdlib'den bahsedilmese de, Putin ile Erdoğan arasında yapılacak ikili görüşmede İdlib'e operasyon ihtimalinin gündemin öncelikli maddesi olması bekleniyor. Zira Tahran, Moskova, Ankara arasında İdlib'in durumuna ilişkin diplomasi trafiği son günlerde arttı.
'Ateşkes' düğümü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 7 Eylül'de Tahran'da gerçekleştirdikleri üçlü zirvede de İdlib'i masaya yatırmıştı.
Zirvede Erdoğan 'İdlib'de ateşkes ifadesinin eklenmesini' istemiş, Putin ise 'masada muhalif temsilcilerin yer almaması' nedeniyle onlar adına konuşulamayacağını ifade ederek bu öneriyi itiraz etmişti.
Zirvede Erdoğan yarıca, Türkiye'nin 3.5 milyonu aşkın Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptığın hatırlatıp 'mülteci ağırlama kapasitesinin zaten dolduğunu' söyledi.
Pazartesi günkü ziyaretle Erdoğan ile Putin son bir yılda toplam dördüncü kez ikili görüşme yapmış olacak.
İki lider, son 10 günde de ikinci kez Suriye gündemiyle bir araya gelecek.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cuma günü Berlin'de yaptığı konuşmada, 'terörist hedef' gördükleri mevzileri vurmaya devam edeceklerini ama 'insani koridor oluşturulması için yerel temsilcilerle anlaşma yapılabileceğini' söylemişti.
Lavrov ayrıca, "Türk ortaklarımızla beraber İdlib'deki durumu, üzerinde uzlaşılan anlaşmalara uygun çözmeye çalışıyoruz" dedi.
Cuma günü, Fransa, Almanya, Rusya ve Türkiye temsilcilerinin bir araya geldiği Suriye zirvesinden sonra konuşan Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, İdlib'e olası bir saldırının sonuçlarının çok ağır olacağı, insani krizlere yol açacağı ve yeni bir göç dalgasına neden olacağı uyarısında bulundu.
Kalın İdlib'le ve Soçi zirvesiyle ilgili Cuma günü şunları söyledi:
"Herkesin ortak kanaati çözümün askeri değil siyasi olması.
"Pazartesi Soçi'de Cumhurbaşkanı'mızın Putin'le yapacağı görüşme önem arz ediyor. Bizim beklentimiz İdlib'de mevcut statünün şu haliyle korunması. Sivillerin korunması. Bir insani krizin çıkmaması. Temaslarımız da yoğun bir şekilde devam edecek."
TSK gözlem noktalarını güçlendiriyor
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Astana süreci sonucunda varılan anlaşma uyarınca İdlib'de 12 gözlem noktası var.
İlk gözlem noktası, 13 Ekim 2017'de kurulmuştu.
Son günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Türkiye sınırına yakın gözlem noktalarında da askeri sevkiyata devam ettiğine dair haberler geliyor.
İngiltere merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, TSK konvoyunun Perşembe günü Kfar Lusin geçiş noktasından İdlib'e girdiğini duyurdu.
Gözlemevi, konvoyun ikiye ayrıldığını, bir birliğin kuzeyde Hama'ya doğru gittiğini, diğer birliğin de İdlib'in merkezinde Maarat el Numan yönünde ilerlediğini bildilrdi.
Muhalif İdlib Medya Merkezi'ne yakın aktivistler de 'TSK'ya ait zırhlı araçlar' olduğunu iddia ettiği bir konvoyun Kfar Lusin'den ilerlerken görüntülerini paylaştı.
TSK'dan askeri sevkiyatla ilgili resmi bir açıklama gelmedi ama Reuters haber ajansına Çarşamba günü konuşan üst düzey Türk güvenlik yetkilisi, gözlem noktalarının güçlendirildiğini söyledi.
Diğer yandan YPG de Pazar günü yaptığı açıklamada, Suriye ordusunun olası İdlib operasyonuna katılmayacaklarını duyurdu.
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