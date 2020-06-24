GRAFİKLİ - Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki ikinci yılı

AA

24 Haziran 2018'de yapılan seçimle yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olan Erdoğan, seçimin ardından geçen ikinci yılını da yoğun temaslarla geçirdi.

Koronavirüs salgınının başlamasının ardından alınan tedbirler gereği yurt içi ve yurt dışı programlarına ara veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte bulunduğu İstanbul'dan videokonferans yoluyla toplantılar gerçekleştirdi ve açılış törenlerine iştirak etti.

- Yurt dışı ziyaretleri

Yurt dışı temaslara ağırlık veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl içerisinde Rusya'ya 3, ABD ve Azerbaycan'a 2 olmak üzere toplam 24 ziyaret gerçekleştirdi.

Erdoğan, Japonya, Çin, Bosna Hersek, Rusya, ABD, Sırbistan, Azerbaycan, Macaristan, Katar, İngiltere, İsviçre, Malezya, Tunus, Almanya, Cezayir, Gambiya, Senegal, Ukrayna, Pakistan ve Belçika'yı ziyaret etti.

Ziyaret ettiği ülkelerde resmi temaslarda bulunan ve birçok uluslararası toplantıya iştirak eden Erdoğan, bazı ülkelerdeki Türk toplumu ile de bir araya geldi.

- G20 Liderler Zirvesi

G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak ve temaslarda bulunmak üzere Japonya'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, zirve boyunca 10 ikili görüşme yaptı.

Osaka'da gerçekleştirilen zirvenin ardından Kyoto şehrine geçen Erdoğan, burada "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği" temalı sergiyi ziyaret etti, "Ara Güler Sergisi"nin açılışını gerçekleştirdi.

Nagoya şehrinde "Türk Toplumuyla Buluşma Programı"na katılarak vatandaşlara hitap eden Erdoğan, Japonya programının son durağı olan başkent Tokyo'da Japon İmparatoru Naruhito ile görüştü, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

- BM 74. Genel Kurulu

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere 21-25 Eylül 2019'da Amerika Birleşik Devletleri'ne ziyarette bulunan Erdoğan, burada çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla görüşmeler gerçekleştirirken ülkedeki bazı kurum ve kuruluş temsilcilerini de kabul etti.

Erdoğan, BM 74. Genel Kurulu'na katılarak üye ülke liderleri ve temsilcilerine hitaben konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın davetine icabetle, 12-13 Kasım 2019'da Amerika Birleşik Devletleri'ne bir de çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

- NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'ye ziyarette bulundu.

Erdoğan, ilk olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Suriye konulu Dörtlü Zirve'ye iştirak etti.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan Erdoğan, zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanlarıyla çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.

Londra'da Türk vatandaşları ve Müslüman toplumunun temsilcileriyle buluşan ve onlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık'ta Cambridge Camii'nin açılış törenine katılarak bir konuşma yaptı.

- Rusya ziyaretleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç defa ziyaret ettiği Rusya'ya ilk ziyaretini 27 Ağustos'ta gerçekleştirdi. Ziyaret çerçevesinde MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılışına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili ve heyetler arası görüşmelerde gerçekleştirdi.

Erdoğan, Rusya'ya ikinci çalışma ziyaretini Putin'in daveti üzerine 22 Ekim 2019 tarihinde yaptı.

Soçi kentinde görüşen iki lider, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, basın toplantısında Putin'le terörle mücadele, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin sağlanması ile mültecilerin geri dönüşü noktasında tarihi bir mutabakata imza attıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya son ziyaretini 5 Mart'ta çalışma ziyareti kapsamında yaptı ve Putin ile Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi.

- Sırbistan'da toplu açılış töreni

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7-8 Ekim 2019'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç'in daveti üzerine Sırbistan'ı ziyaret etti. İki mevkidaş, Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısına başkanlık etti.

Ziyaretin ikinci gününde Erdoğan, Vuçiç, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, Konseyin Boşnak Üyesi Şefik Dzaferovic ve Sırp Üye Milorad Dodik'in katılımıyla Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Zirvesi gerçekleştirildi.

Sırbistan ziyaretinin son durağında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı tamamlanan Türk yatırımlarının toplu açılış töreni ile Sırbistan-Bosna Hersek arasındaki otoyolun temel atma törenine katılarak bir konuşma yaptı.

- Azerbaycan ziyaretleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a ilk ziyaretini "Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin 7. Zirvesi'ne katılmak üzere 14-15 Ekim 2019'da yaptı.

Mevkidaşı İlham Aliyev ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Dünya Türk İş Konseyi Bakü Buluşması Toplantısı'na iştirak ederek katılımcılara hitap etti.

Erdoğan, 15 Ekim'de Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi'ne katılarak bir konuşma yaptı.

Azerbaycan temasları kapsamında Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir görüştü.

Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Sekizinci Toplantısı dolayısıyla 25 Şubat'ta Azerbaycan'a bir resmi ziyaret daha gerçekleştirdi.

- Küresel Mülteci Forumu'na iştirak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere 16-17 Aralık'ta İsviçre'ye bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ülkedeki temasları kapsamında çeşitli görüşmelerde bulunan Erdoğan, Cenevre'de Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen "İsviçre'ye Göç'ün 50. Yıl Dönümü" etkinliğine katılarak bir konuşma yaptı.

İsviçre ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Küresel Mülteci Forumu'na eş başkan olarak katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, forumda konuşma da yaptı.

- Kuala Lumpur Zirvesi

Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak üzere 18-19 Aralık'ta Malezya'ya ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, programı kapsamında Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile bir araya geldi. Görüşme sonrasında iki ülke arasında farklı alanlarda 15 anlaşma imza altına alındı.

Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Şah ile de görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'nin açılış oturumunda konuşma yaptı.

Erdoğan, zirve kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.

- Almanya'da Libya Zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetine icabetle, Libya konusunda gerçekleştirilecek zirveye katılmak üzere, 19 Ocak 2020'de Almanya'ya bir ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve temasları kapsamında Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Serrac ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

- Ağırlanan konuklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevdeki ikinci yılında da çok sayıda devlet ve hükümet başkanını Türkiye'de ağırladı.

Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'i ağırladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi Suriye konulu üçlü zirveye katılmak üzere geldikleri Ankara'da konuk etti.

- TürkAkım Projesi Açılış Töreni

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Ocak'ta da TürkAkım Projesi Açılış Töreni'ne katılmak üzere Türkiye'de bulunan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Rusya Devlet Başkanı Putin'i konuk etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Çekya Başbakanı Andrej Babis, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti.

Erdoğan, ayrıca, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı yıl içinde beş defa kabul etti.

- Yoğun telefon diplomasisi

Görev süresinin ikinci yılında yüz yüze görüşmelerinin yanı sıra telefon diplomasisine de ağırlık veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 1 yıl içerisinde devlet, hükümet ve bazı kurum başkanlarıyla toplam 217 telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Almanya Başbakanı Merkel ile 18 telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile 17, ABD Başkanı Trump ile 15, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile 10, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile 8 defa görüştü.

- Uluslararası toplantılara videokonferansla katılım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgını sonrası bazı uluslararası programlara da videokonferansla katılım sağladı.

Bu doğrultuda ilk olarak 17 Mart'ta İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye-Almanya-Birleşik Krallık-Fransa arasında Dörtlü Zirve'ye katılım sağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Mart'ta Riyad'da düzenlenen G-20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne de videokonferans ile iştirak etti.

Bakü'de 10 Nisan'da yapılan Türk Konseyi Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne de videokonferans ile iştirak eden Erdoğan, 4 Mayıs'taki AB Komisyonu ve bazı ortakları tarafından düzenlenen "Koronavirüs Küresel Mukabele Taahhüt Etkinliği" ile İngiltere'de düzenlenen "Küresel Aşı Zirvesi" ne video kayıt göndermek suretiyle katılım sağladı.

- 16 ili ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl içerisinde yurt içi ziyaretlerine de ağırlık vererek, 16 ile çeşitli temaslarda bulunmak üzere ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaretlerine Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu ortak açılış törenine katılmak üzere 4 Ağustos'ta Bursa ile başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'e 2 defa olmak üzere Artvin, Rize, Trabzon, Muş, Bitlis, Konya, Sivas, Eskişehir, Malatya, Kayseri, Şanlıurfa, Edirne, Kocaeli ve Kahramanmaraş'a gitti.

Erdoğan'ın yurt içi ziyaretlerinin bazılarında Türkiye için önemli projelerin açılışları ve tanıtımları da gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Kasım'da ziyaret ettiği Edirne'de İpsala ilçesi Sarıcaali Köyü'nde düzenlenen Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni'ne katıldı.

Törende, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Gürcistan Başbakanı Gaharia, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Üyesi Şefik Caferoviç, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Maja Gojkovic, Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı Koco Angjushev ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop da hazır bulundu.

- Türkiye'nin otomobilini tanıttı

Kocaeli'ye 27 Aralık'ta gerçekleştirdiği ziyarette Türkiye'nin Otomobili Tanıtım Toplantısı'na iştirak eden Erdoğan, toplantının ardından tanıtımını gerçekleştirdiği araçla deneme sürüşü yaptı.