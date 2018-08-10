Erdoğan: Onların dolarları varsa, bizim de halkımız, hakkımız, Allahımız var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde yaptığı konuşmada ''Çeşitli kampanyalar sürdürülüyor. Bu kampanyalara kulak asmayın. Onların dolarları varsa bizim de halkımız, hakkımız, Allahımız var. Hiç endişelenmeyin. Çok çalışacağız ve 2023 yılına farklı gireceğiz'' dedi.

Başkan Erdoğan, Rize, Trabzon, Giresun ve Ordu'daki sel afetlerinde mağduriyet yaşayanlara şahsı ve milleti adına "geçmiş olsun" dileğinde bulundu ve"Bu mağduriyetlerin hepsini Allah'ın izniyle tabii ki kaldırırız. Zira bu devlet, bu millet güçlüdür." diye konuştu.

"Çok çalışacağız, çok koşacağız. İnşallah, ülkemizi, 81 vilayetiyle çok daha modern bir hale getirmenin gayreti içinde olacağız. Şunu bilin; bugün dünden daha iyiyiz, yarın bugünden de iyi olacağız. Hiç bundan endişeniz olmasın." diyen Erdoğan TL'nin ABD doları karşısındaki değer kaybına da değindi.

Erdoğan "Çeşitli kampanyalar sürdürülüyor. Bu kampanyalara kulak asmayın. Şunu unutmayın, onların dolarları varsa bizim de halkımız, hakkımız, Allah'ımız var. Bizler çok çalışıyoruz. 16 yıl önce neydik, bugün neyiz. İnşallah sizlere sabır, gayret diliyorum. Çok çalışacağız, çok koşacağız. İnşallah 2023'e farklı gireceğiz. Benim buna imanım, inancım var. 24 Haziran'da siz bizi yalnız bırakmadınız."" dedi.

Erdoğan, Rize'de cumartesi günü saat 15.00'te konuşma yapacağını ve AKParti Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'nın yapılacağını dile getirdi ve "Hep birlikte geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz." diye konuştu.

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