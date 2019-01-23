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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Moskova'da gerçekleştirilecek görüşme, iki liderin 2019'daki ilk görüşmesi olacak.
İki liderin görüşmesinde masadaki en önemli konunun Suriye'de yaşanan gelişmeler olması bekleniyor. Erdoğan ve Putin, ABD'nin Suriye'den çekilme kararıyla birlikte gündeme gelen 'güvenli bölge' tartışmalarını da masaya yatıracak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta Rusya'nın önde gelen gazetelerinden Kommersant için "Türkiye-Rusya işbirliği, Suriye krizinin çözümü için kritik önemde" başlıklı bir makale kaleme almıştı.
Erdoğan makalesinde, "Terörle mücadele etmek için kimsenin müsaadesini isteyecek değiliz. Koşullar olgunlaştığında Suriye topraklarından ülkemizi tehdit eden teröristleri hedef alma hakkımızı saklı tutuyoruz." ifadesini kullanmış, Türkiye'nin Suriye Kürtleriyle veya Suriye sınırları içerisinde yaşayan hiçbir kesimle sorunu olmadığını vurgulamıştı.
2018'DE 25 GÖRÜŞME
AA muhabirinin derlediği bilgiye göre Erdoğan ve Putin, 2018'de başta Suriye meselesi olmak üzere, farklı konuların gündeme geldiği çok sayıda görüşme yaptı. İki lider bu doğrultuda 7'si baş başa, 18'i de telefonla olmak üzere 25 defa görüştü. Erdoğan ve Putin ayrıca 6 zirvede de bir araya geldi.
Tüm bu görüşmelerin dışında iki lider Fransa'nın başkenti Paris'te, Birinci Dünya Savaşı'nın sona erişinin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma töreni sonunda bir süre sohbet etmişti.
ENERJİ ALANINDA TÜRK RUS İŞBİRLİĞİ
2018'de enerji alanında da görüşmeler gerçekleştiren iki lider, Türkiye'nin ilk nükleer santral projesi olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 3 Nisan'da temelini atmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden video konferansla törene katılmıştı.
ÜÇLÜ ZİRVE'DE YENİDEN BİR ARAYA GELECEKLER
Erdoğan ve Putin'in görüşme trafiği, yarın Moskova'da gerçekleşecek buluşmadan sonra da devam edecek. Erdoğan, Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla Türkiye, Rusya ve İran arasındaki Üçlü Zrve'nin önümüzdeki aylarda yapılması planlanıyor.
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