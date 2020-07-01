Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin katıldığı Suriye zirvesi başladı!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla gerçekleşen Suriye zirvesi başladı.

Astana formatında düzenlenen ve video-konferans yoluyla gerçekleştirilen zirvede Suriye'deki son gelişmelerin masaya yatırılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açılış konuşmasından satır başları:

Suriye temalı toplantılarımızın altıncısında video konferansla da olsa sizlerle bir araya gelmekten çok memnun. İran ve Rus halklarına taziyelerimi sunuyorum, hala tedavi gören kişilere acil şifa diliyorum.

Türkiye olarak salgınla mücadele sürecinde vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermenin yanında, dost ve kardeşlerimize de yardımcı olduk. Yarım milyonu aşkın insanın hayatına mal olan bu musibetten en kısa zamanda kurtulmayı temenni ediyoruz.

Astana formatındaki barış süreci, Suriye'de istikrar için önemli katkılar sağladı. Bugünkü toplantımıza bu ivmeyi devam ettireceğimize inanıyoruz. Etnik kimliğine, kökenine, inancına bakmadan milyonlarca Suriyeliye kucak açtık. Gerektiğinde fiili müdahalede bulunarak insani dramın önüne geçtik. Komşumuz Suriye'nin bir an önce huzur ve istikrara kavuşması için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz.

Bugünkü toplantımızı bu ideal yolunda atılmış bir adım olarak görüyoruz. Yapacağımız istişarelerin Suriyeli kardeşlerimiz ve tüm bölgemiz için hayırlı olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum.