Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerFiskos
ABONE OL

Erdoğan Uludağ, 500 aileyi sevindirdi

İş insanı Erdoğan Uludağ, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı kumanya dağıttı. Uludağ, çalışanlarıyla beraber hazırladığı paketleri İstanbul'daki ihtiyaç sahipleriyle buluşturdu

Erdoğan Uludağ

Birçok gecekondu bölgesinde yoksul ailelerin bakkal borçlarını kapatan ve çok sayıda yardımda bulunan gizemli hayırseverin kimliğinin ortaya çıktığı iddia edildi. Robin Hood olarak anılan ve Ahbap Derneği ile birlikte çalışınca ismini açıklamaya karar verdiğini söyleyen iş insanı Erdoğan Uludağ, "Yapılan yardımlar örnek alınsın diye kimliğimi açıklıyorum" açıklamasını yapmıştı.

Tüm dünyayı tehdit eden salgına karşı önemli bir destek de iş insanı Erdoğan Uludağ'dan geldi.

Yaptığı yardımlarla bir çok insanı sevindiren iş adamı, bu kez kumanya dağıttı. Çalışanlarıyla birlikte yaklaşık 500 paket kumanya hazırlayan yardımsever, İstanbul'daki ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

leyi

Yardımların dağıtılması için görevlendirilen yaklaşık 10 kişilik ekip, tüm gün kapı kapı gezerek, kumanyaları ihtiyaç sahibi ailelere teslim etti.

Yüzünün gözükmesini istemeyen Erdoğan Uludağ, birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, diğer iş insanlarına da örnek olmayı dilediklerini söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Burcu Esmersoy'un koronavirüs (corona virüsü) önlemi: Evden çıkmıyorum - Magazin haberleri
FİSKOSBurcu'nun koronavirüs önlemi
Şahan Gökbakar'dan Sıla'nın canlı yayın taklidi - Magazin haberleri
FİSKOSŞahan'dan Sıla taklidi
Serdar Ortaç: Koronavirüs (corona virüsü) testi negatif çıktı - Magazin haberleri
FİSKOS"Bütün ciğerlerime baktılar"
Ünlü çiftlerin aşk dolu paylaşımları
FİSKOS"Evdeyiz ve yemek yapıyoruz"
Açalya Samyeli Danoğlu anne olmak için gün sayıyor - Magazin haberleri
FİSKOS"Mutfakta doğurabilir"
Ünlüler, Yeşilay'ın 100. yılını kutladı - Magazin haberleri
FİSKOSÜnlülerden Yeşilay'a destek mesajı
Şeyma Subaşı'dan olay video! Şeyma Subaşı'ya 'iç çamaşırı' tepkisi! - Magazin haberleri
FİSKOSİç çamaşırını gösteren Şeyma'ya tepki!
Alişan'dan Buse Varol'a: Doğum günün kutlu olsun aşkım - Magazin haberleri
FİSKOS"Sana ilk buluşmamızda söylemiştim"
MasterChef Güzide Mertcan yeni evini tanıttı - Magazin haberleri
FİSKOSYeni evini tanıttı
Aleyna Tilki'den TikTok videosu - Magazin haberleri
FİSKOSAleyna'den TikTok videosu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X