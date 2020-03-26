Birçok gecekondu bölgesinde yoksul ailelerin bakkal borçlarını kapatan ve çok sayıda yardımda bulunan gizemli hayırseverin kimliğinin ortaya çıktığı iddia edildi. Robin Hood olarak anılan ve Ahbap Derneği ile birlikte çalışınca ismini açıklamaya karar verdiğini söyleyen iş insanı Erdoğan Uludağ, "Yapılan yardımlar örnek alınsın diye kimliğimi açıklıyorum" açıklamasını yapmıştı.

Tüm dünyayı tehdit eden salgına karşı önemli bir destek de iş insanı Erdoğan Uludağ'dan geldi.

Yaptığı yardımlarla bir çok insanı sevindiren iş adamı, bu kez kumanya dağıttı. Çalışanlarıyla birlikte yaklaşık 500 paket kumanya hazırlayan yardımsever, İstanbul'daki ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Yardımların dağıtılması için görevlendirilen yaklaşık 10 kişilik ekip, tüm gün kapı kapı gezerek, kumanyaları ihtiyaç sahibi ailelere teslim etti.

Yüzünün gözükmesini istemeyen Erdoğan Uludağ, birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, diğer iş insanlarına da örnek olmayı dilediklerini söyledi.