Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantının ardından dünyaca ünlü sanatçı Yusuf İslam'I (Cat Stevens) kabul etti. İslam, Erdoğan'a 'Barış Treni' şarkısıyla aynı adı taşıyan lokomotif maketi hediye etti.
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