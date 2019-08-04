Konya’nın Ereğli İlçesi Belediye Başkan Yardımcısı geçtiğimiz gün uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanmıştı. Olay sonrası yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu olayın nedenini açıkladı.

Zafer Samancı'nın haberine göre, geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda Konya’nın Ereğli ilçe Belediye Başkan Yardımcısı Osman Nuri Atçeken, Serkan D.’nin silahlı saldırısı sonucu yaralanmıştı. Atçeken Ereğli Devlet hastanesine kaldırılırken saldırgan kısa sürede polis tarafından yakalanmıştı.

57 SUÇTAN KAYDI VAR

Ereğli ilçesi bağımsız Belediye başkanı Hüseyin Oprukçu olayın failini çok iyi tanıdıklarını belirterek ‘Bu adamın 57 ayrı suçtan kaydı var. Belediyemizden bazı otopark ve çay bahçelerini usulsüz bir şeklide istedi. Buna karşı çıktığımızda ise tehdit diline başvurdu. Arkadaşlarımızı ölümle bile tehdit etti’ dedi.

OLAYDAN 10 GÜN ÖNCE ŞİKAYETTE BULUNDUK

Silahlı saldırı olayından 10 gün önce tehditlerle ilgili adli mercilere gerekli şikâyetlerimizi yaptık. Sonuç verecek bir işlem yapılmadı. Bundan güç alan bu suç makineleri sonuçta başkan yardımcımıza silahlı saldırıda bulundu’ dedi.