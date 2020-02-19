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HaberlerGündemEreğli’nin anahtarı MHP Lideri’nde

Ereğli’de Bağımsız Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu MHP'ye katıldı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde Konya Ereğli’de Bağımsız Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Milliyetçi Hareket Partisi’ne geçti. MHP Genel Merkezi’nde düzenlenen bir törenle partisine dönen Başkan Oprukçu’ya rozetini MHP Lideri Devlet Bahçeli taktı

MHP
HABERTURK.COM

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Milliyetçi Hareket Partisi’ne geçti. MHP Lideri Devlet Bahçeli, Oprukçu’ya parti rozetini takarak “Yuvanıza tekrar hoş geldiniz hayırlı uğurlu olsun. Milliyetçi üretken belediyecilik anlayışıyla Ereğli’ye hizmet edeceğinizden kuşkumuz yok. Cenab-ı Allah mahçup etmesin” dedi.

“ŞEHRİMİZİN ANAHTARI EMİN ELLERDE”

Başkan Oprukçu Ereğli’nin altın anahtarını MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye sunarak “Türk Milleti’nin ve Türk Devleti’nin bekasının yegane teminatı olan MHP’nin çatısında yeniden bulunmaktan şeref duydum. Ülkemizi düştüğü her dar boğazda ayağa kaldırdınız, şehrimizin anahtarı artık emin ellerde” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ise twitterdan şu mesajı yayınladı:

"Konya Ereğli bağımsız belediye başkanı sayın Obrukçu Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin tasvipleriyle partimize katılmışlardır. Rozeti sayın Genel Başkanımız tarafından takılan başkanımıza hoşgeldiniz diyor çalışmalarında başarılar diliyorum."

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