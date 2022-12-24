Eren Abluka 18 Operasyonu başlatıldı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güvenlik Son dakika haberi: Eren Abluka 18 Operasyonu başlatıldı!
ABONE OL

Eren Abluka 18 Operasyonu başlatıldı!

İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır Lice'de üs bölgesinde 'Eren Abluka 18 Operasyonu' ile ilgili konuştu: "Terör örgütünün bu bölgedeki varlığını kurutacağız. 3650 personelimizle harekat başladı, tek bir terörist kalmayana kadar sürecek"

Son dakika haberi: Eren Abluka 18 Operasyonu başlatıldı!
Sesli dinlemek için tıklayınız.
0:00 / 0:00
AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır, Bingöl, Muş ve Batman'da "Eren Abluka Sonbahar Kış-18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan Operasyonu"nun başlatıldığını söyledi.

3650 ASKERİ PERSONEL KATILIYOR

AA'da yer alan habere göre Bakan Soylu, incelemelerde bulunduğu Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalındaki Vali Aydın Arslan Üs Bölgesi'nde yaptığı açıklamada, 3650 personelin katılımıyla "Eren Abluka Sonbahar Kış-18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan Operasyonu"nun başlatıldığını kaydetti.

İçişleri Bakanı Soylu, operasyonun, harekat bölgesinde bir tek terörist kalmayıncaya kadar devam edeceğini belirtti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

YAĞMUR GELİYOR | Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den haritalı uyarı! Gece saatlerinde başlıyor - İstanbul hava durumu bugün nasıl?
GÜNDEM Meteoroloji'den haritalı uyarı! Gece saatlerinde ...
Kocaeli'de 92 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
GÜNDEM Kocaeli'de 92 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Eskişehir'de barlar sokağında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
GÜNDEM Tartıştığı mekan çalışanını tabancayla öldürdü
Antalya'da işten dönen genç, evinde hayatını kaybetti
GÜNDEM İşten dönen genç, evinde hayatını kaybetti
Kocaeli'de restoranda tabancayla vurulan kadın öldü
GÜNDEM Restoranda kadın cinayeti!
YÖK üyeliklerine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de
GÜNDEM YÖK üyeliklerine ilişkin atama kararları
Sultanbeyli TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ağır yaralı
GÜNDEM TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ağır yaralı
6 üniversiteye rektör atandı
GÜNDEM 6 üniversiteye rektör atandı
Aksaray'da kavgadan kaçan sürücünün çarptığı genç öldü
GÜNDEM Kavgadan kaçan sürücünün çarptığı genç öldü
Kuşburnu Ne Zaman, Hangi Mevsimde Toplanır? Kuşburnu Nasıl Olgunlaşır?
GÜNDEM Kuşburnu ne zaman, hangi mevsimde toplanır?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.