AA

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerle sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül, şehadetinin üçüncü yılında mezarı başında anıldı. Bülbül'ün, ilçeye bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki mezarı başındaki anma programına, annesi Ayşe Bülbül ve kardeşleri ile Maçka Kaymakamı Selim Çomaklı, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Maçka Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Adıgüzel, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

"MİLYONLARCA EREN'İM OLDU"

AA'da yer alan habere göre Kaymakam Çomaklı, tekrar taziyelerini ilettiği acılı anne Ayşe Bülbül'e çiçek hediye etti, ayrıca Belediye Başkan Vekili Adıgüzel ile Eren'in kabrine kırmızı karanfil bıraktı. Anne Ayşe Bülbül, kendisini acılı gününde yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek, Allah'tan devlete, millete, askere zeval vermemesini diledi.

Allah'tan hiç kimseyi acılar içinde koymamasını, evlat acısı yaşatmamasını da dileyen Bülbül, "Bir Eren kaybettim ama binlerce, milyonlarca Eren'im oldu. Bir Eren Türkiye'ye şehit verdim ama tüm Türkiye benim yavrumun peşinden dualarıyla yürüdü.

"10 LİRAYA AKŞAMA KADAR ÇALIŞIYORDU"

Yavrumu ziyaret edenlerden, gelmek isteyip gelemeyenlerden de Allah razı olsun. Devlet büyüklerimizin, Cumhurbaşkanımızın, askerlerimizin, herkesin Allah'ım yar ve yardımcısı olsun" dedi. Bülbül, Eren'in küçük yaşına rağmen yaşadığı sıkıntılara işaret ederek, "Benim yavrum akşama kadar 10 liraya, 20 liraya çalışıyordu. Burada o itlere uysaydı da dağlara kalksaydı bu millet, bu cemaat şimdi benim yanımda olacak mıydı? Allah'ım benim yavrumun peşinden yürüyenleri, bizi yalnız bırakmayanları, destekte bulunan herkesi korusun, kollasın. Allah'ım benim yavrumun şehadetini kabul eylesin, onun şefaatine bizleri de nail eylesin" diye konuştu.

"ŞEHİT OLDUĞU GÜN GİBİ HİSSEDİYORUM"

Eren'in acısının hiç dinmediği ancak yıl dönümlerinde şehit olduğu gün gibi ayrı bir acı yaşadığını vurgulayan Ayşe Bülbül, şöyle devam etti: "Yıl dönümü olunca aynı şehit olduğu gün gibi duygularım aynı. Diğer günlerde de unutmuyorum ama bu günlerde duygularım daha çok artıyor. Şehit olduğu güne gelmiş gibi oluyorum. Acılarım bitmez.

"ONA KAVUŞUNCA ACIM BİTER"

Ben ne zaman ölür yavrumun yanına giderim, benim acılarım o zaman biter. Yavrumu unutmayıp bugünkü günde benim yavrumun kabri başında bulunan herkese teşekkür ederim. Tüm büyüklerimizden, Cumhurbaşkanımızdan Allah'ım razı olsun, herkese güç, kuvvet versin." Bülbül, oğlunun şehit olduğu yerin evlerinin önü olduğunu vurgulayarak, "Çok büyük acı, çok büyük yankı yapıyor bende. Yavrumun şehit olduğu yer kapımızın önü, kabri kucağımda. Hiçbir zaman unutmuyorum, ölünceye kadar da unutmayacağım" ifadesini kullandı.