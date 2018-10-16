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Eren Derdiyok riske edilmeyecek!

Ligin 9. haftasında oynanacak olan Bursaspor mücadelesinin ardından Şampiyonlar Ligi'nde Schalke 04'le çok kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray'da Fatih Terim rotasyon yapmayı planlıyor. Eren Derdiyok’un yerine Sinan Gümüş’e forvette şans vermeyi planlayan Terim, elindeki tek golcüsünün Schalke maçına kadar tam olarak hazır hale gelmesini umuyor

16 Ekim 2018 Salı, 09:37 | Güncelleme:

Galatasaray’ın Porto ve Antalyaspor deplasmanlarında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Eren Derdiyok, yeniden form tutmaya başladı. Dizindeki ağrı nedeniyle 2 karşılaşmada da forma giyemeyen 30 yaşındaki forvet, fizyoterapist ve kondisyonerler eşliğinde bireysel çalışmalara başladı.

Yeniden hazır duruma gelmeye başlayan ve yavaş yavaş form tutan golcü oyuncunun son durumunu öğrenen teknik direktör Fatih Terim ise, Bursa maçında öğrencisini riske etmek istemiyor. TT Stadı’nda cuma günü oynanacak Bursaspor mücadelesinin ardından Şampiyonlar Ligi’nde yine iç sahada Schalke 04’le çok kritik bir maça çıkacak olan Sarı-Kırmızılılar’da Fatih Terim de rotasyon yapmayı planlıyor.

Henüz tam olarak kendine gelemeyen Eren Derdiyok’un yerine bu maçta yine Sinan Gümüş’e forvette şans vermeyi planlayan Terim’in, Eren’i yedek kuvvet olarak kulübede oturtması bekleniyor. İmparator, asıl mevkisi forvet olan elindeki tek golcüsünün Schalke maçına kadar tam olarak hazır hale gelmesini umuyor.

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