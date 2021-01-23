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HaberlerGündemGüvenlikEREN İÇİN OPERASYON! Son dakika: "Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonu" başladı!
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"Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonu" başladı!

İçişleri Bakanlığı, 1040 personelin katılımıyla "Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.

EREN İÇİN OPERASYON! Son dakika:
"Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonu" başladı!
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AA

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK'yı ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla ilki 11 Ocak'ta başlatılan "Eren Operasyonları" devam ediyor.

1040 PERSONEL OPERASYONA KATILIYOR

AA'da yer alan habere göre bu kapsamda, Tendürek ve Lice'den sonra "Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonu" başlatıldı. Operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH),polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 59 operasyonel tim, 1040 personel görev alıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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