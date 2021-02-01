Galatasaray, Erencan Yardımcı'nın 4.2 milyon TL karşılığında Eyüpspor'a transfer olduğunu açıkladı. Sarı-kırmızılılardan KAP'a yapılan bildirimde "Profesyonel futbolcumuz Erencan Yardımcı’nın transferi konusunda Eyüpspor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Eyüpspor Kulübü Derneği, şirketimize net 4.200.000 TL transfer bedeli ödeyecektir" ifadeleri yer aldı.