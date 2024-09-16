Erenler'in ilk "Hanımeli ve 2. El Pazarı"

Sakarya'nın Erenler Belediyesi, ilçenin ilk "Hanımeli ve 2. El Pazarı"nı Kapalı Pazar Yeri'nde açtı.

Dün başlatılan ve her pazar günü vatandaşlarla buluşacak olan pazar yerini gezen Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Kıymetli vatandaşlarımıza bu konuda bir söz vermiştik. Bugün (dün) burada vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

İlçenin her mahallesinden vatandaşları pazar yerinde görmenin sevindirici olduğunu kaydeden Başkan Dinç, "Bu vesileyle el emeği göz nuru eşyaların satışının gerçekleştiği pazarımızın hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm esnafımıza bereketli kazanç diliyorum. Vatandaşlarımız ve Erenler'imiz için çok çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.