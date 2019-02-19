Edirne Ticaret Borsasında düzenlenen "Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı"nda konuşan Pakdemirli, çiftçilere sağlanan kolaylıkların devam ettiğini, çiftçilerin tarım sigortalarını faizsiz şekilde vadeli olarak hasat tarihinde ödediğini, kurban vadeli yem kredisinde bugün yemin alındığını bayramda ödeme yapıldığını, 90 gün vadeli faizsiz motorin kredisi ile bugün alınıp 90 gün sonra ödeme yapıldığını belirtti.
Ergene Havzası'na arıtma tesisleri yapıldığını, buranının arıtılmasının görevinin Devlet Şu İşlerinde olmadığını anlatan Pakdemirli, "Belediyelerindi ama belediyeler bu hizmeti yapmadığı için Devlet Su İşleri tüm bu bölgede sadece Edirne'de değil, Edirne'de 2, Kırklareli'nde 4 ve tüm Ergene Havzası'nda 13 arıtma tesisi yapmak durumunda kaldı. Bizim bütün derdimiz sizlere hizmet etmek. 'Bu bizim işimiz değil' demedik, sizlere sahip çıktık. En yakın zamanda da inşallah Ergene Havzası tamamıyla temizlenecek." dedi.
"ÜRETİCİYİ RAHATLATIYORUZ"
Ağustos ayında 7,5 liraya kadar çıkan döviz nedeniyle girdilerin arttığını, artan maliyetler karşısında sektörle hep konuştuklarını, fiyatların aşağıya çekildiğini dile getiren Bakan Pakdemirli, üreticiyi rahatlatmak için destek ödemeleri yaptıklarını, hayvancılık, yerli tohum ve orman köylerindeki üretime yönelik yardımlar ve desteklemelerin de devam ettiğini söyledi.
Bakan Pakdemirli, Tarım Reformu Kanunu kapsamında topraksız veya az topraklı çiftçilerin topraklandırılması amacıyla İpsala Kocahıdır köyünde yürütülen arazi dağıtımı projesi çerçevesinde 195 aileye 3 bin 500 dekar çeltik arazisi dağıtımı gerçekleştirildiğini kaydetti.
Dağıtılan arazilerin tapuda tescillerinin yapıldığını söyleyen Pakdemirli, toplantıya katılan çiftçilere tapularını verdi.
Tapu töreninin ardından Bakan Pakdemirli, üreticilerin sorularını yanıtladı.
Toplantıya Edirne Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, Edirne Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk ve üreticiler katıldı.
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