Ergenlik belirtileri nelerdir

Ergenlik çocukluktan çıkıp, yetişkinliğe atılan ilk adımdır. Kişinin çocuksu hareketlerinin yerini daha yetişkin gibi davranma şekliyle kendini gösterir. Ergenlikte cinsiyet yetileri kazanılmaya, yetişkin gibi davranmaya başlama dönemidir. Bu çocukluktan çıkıp, yetişkinliğe başlama süreci oldukça sancılı geçebilmektedir.

Bu süreç çocukluk döneminde olmayan toplum bilincinin kazanılması, toplum içinde yer edinme, kabul görme, toplumun bir parçası olabilme kavramlarını beraberinde getirir. Ergenlik döneminde östorejen ve androjen üretilerek vücudun nedensiz değişim göstermelerine sebep olur.

Ergenlik dönemi her çocukta değişkenlik gösterse de ortalama 11 ile 20 yaş aradı yaşanan süreçtir. Ancak bu yaş kriteri çocuğun erken yaşta evlendirilmesi, küçük yaşlarda çalışma zorunda bırakılması, iklim şartları gibi nedenlerle de ergenlik yaşı daha erken olabiliyor.

Kızlarda ergenliğe giriş yaşı ortalama 9 ile 13 yaştır. Erkeklerde ergenlik yaşı biraz daha geç olduğu için, kız ve erkek arasında birkaç yıl fiziksel olarak farklılık oluşur. Kızlar ergenlikten sonra boy atmaya başladığı için, erkeklerden daha uzun birkaç yıl geçirirler.

Erkek ve Kadınlarda Ergenlik Döneminde Meydana Gelen Değişiklikler

Kadınlarda Ergenlik Belirtileri:

Kilolarında 6 ile 18 arası bir artış meydana gelir. Boylarında ise 10 ile 20 cm arası bir uzama olur. Göğüsleri belirginleşerek, kıllanmalar başlar. Ergenlik döneminde hormonlar çalışmaya başladığı için yağlanmaya bağlı sivilce oluşumu artar. Yumurtalıklar, her ay yumurta hücresi üretir. Yumurta follop tüpleri sayesinde rahime ulaştırılır. Bu süreçte yumurta bir sperm ile döllenir ise gebelik oluşur. Yumurta döllenmediği takdirde adet kanaması ile birlikte vücuttan atılır.

Erkeklerde Ergenlik Belirtileri:

Kiloları 7 ile 20 arası artar ve boyları da 10 ile 30 cm arası uzar. Erkeklerde ergenliğin en belirleyici özelliği, seslerinde oluşan kalınlaşmadır. Cilt yağlanır ve sivilce oluşur. Bu dönemde erkeklerde kas dokusu fazlalaşarak vücut daha iri bir hacim kazanır. Erkeklerde yüzde, kollarda, bacaklarda ve peniste kıllanmaya meydana gelir. Bu süreçte androjen hormonu çok yüksektir bu nedenle penis ve testisler büyümeye başlar. Bu da ereksiyon ve uyarılma yeteneği artar. Sperm üretimleri arttığı için karşı cinse ilgi fazlalaşır. Bu durum kendi içlerinde duygusal çatışmalara neden olduğu için, ruh halleri sürekli değişkenlik gösterir.