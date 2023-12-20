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        Haberler Sağlık "Ergenlikte yapılan HPV aşısı, rahim ağzı kanserini önleyebilir"

        "Ergenlikte yapılan HPV aşısı, rahim ağzı kanserini önleyebilir"

        Ergenlik döneminde yapılan HPV aşısının özellikle genç bireylerin cinsel sağlığını korumak amacıyla geliştirilmiş bir tedavi yöntemi olduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Aslı Tokmak, "Ergenlikte yapılan HPV aşısı, rahim ağzı kanserini önleyebilir" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 10:17 Güncelleme: 20.12.2023 - 10:17
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        Ergenlikte HPV aşısı önerisi!
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        Dermatoloji Uzmanı Dr. Aslı Tokmak, HPV enfeksiyonu hakkında açıklamalarda bulundu. Günümüzde sağlık bilincinin arttığı bir dönemde cinsel sağlık konularının özellikle gençler için önem arz ettiğini söyleyen Uzm. Dr. Tokmak, HPV (İnsan Papilloma Virüsü) enfeksiyonu ve buna karşı yapılan aşıların özellikle ergenlik dönemindeki genç bireylerin sağlığını koruma açısından kritik bir rol oynadığını ifade etti.

        CİNSEL YOLLA BULAŞAN EN YAYGIN HASTALIK

        HPV’nin cinsel yolla bulaşan bir hastalık olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Tokmak, “Genital siğillerin etkeni olan HPV türüne bağlı olarak insanlarda çeşitli deri ve mukoza bölgelerinde siğillere neden olan bir virüstür. 200'den fazla türü olan HPV'nin yaklaşık 40 tipi cinsel yolla bulaşarak anogenital bölge enfeksiyonlarına neden olabilmektedir. HPV aynı zamanda cinsel yolla bulaşan en yaygın hastalıktır. Anogenital HPV hemen hemen neredeyse cinsel temas ile bulaşır. Prezervatif kullanımı anogenital siğillerin oluşumunu azaltmaya yardımcı olabilir; ancak HPV enfeksiyonu, prezervatifle kapatılmayan enfekte ciltle temas yoluyla da bulaşabilir” şeklinde konuştu.

        BİRDEN FAZLA CİNSEL PARTNER RİSKLİ OLABİLİR

        HPV’nin nedenlerine değinen Uzm. Dr. Tokmak, “HPV açısından riskli durumlar erken yaşta ilk cinsel ilişki, birden fazla cinsel partner, sigara bağımlılığı, düzensiz beslenme, kronik hastalıklara sahip olma, bağışıklık sisteminin zayıf olmasıdır. Bu durumlarda bulaş daha sık olup hastalık daha hızlı ilerleyebilir. Aktif siğil varlığı durumunda bulaşma riski en yüksektir. Ancak görünürde siğili olmayan HPV taşıyıcısı kişilerde bile eşlere bulaş olabilmektedir” dedi.

        EN ETKİLİ YÖNTEM AŞILAMA

        HPV enfeksiyonundan korunmak için en etkili yöntemin aşılama olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Tokmak, şu bilgileri paylaştı: “Aşılama, bağışıklık sistemini virüsle karşılaşmadan önce güçlendirerek siğil ve kanser oluşumunu engeller. Bu nedenle aşı, aktif cinsel hayat başlamadan önce gerçekleştirilmelidir çünkü bu dönemde virüsle karşılaşma riski artar. HPV aşıları 9-26 yaş arasındaki kız ve erkeklere önerilmektedir. Bu yaş grubundaki bireylerin aşılanması, virüsle temas etmeden önce koruma sağlama açısından büyük önem taşır.”

        AŞI BİLİNCİNİN ARTMASI ÖNEMLİ

        Aşılamanın ihmal edilmemesi gerektiğini kaydeden Uzm. Dr. Tokmak, “Ergenlik döneminde yapılan HPV aşısı, genç bireyleri rahim ağzı kanseri riskinden koruma amacı güder. Bu aşılama, HPV enfeksiyonlarına karşı bağışıklık sistemini güçlendirerek etki gösterir. Rahim ağzı kanseri, özellikle HPV'nin neden olduğu bir sağlık sorunu olarak bilinir. Bu aşı, gençlerin cinsel hayatlarına başlamadan önce uygulandığında, virüsle karşılaşma riskini önemli ölçüde azaltabilir ve uzun vadede koruma sağlayabilir. Bu nedenle, toplum genelinde gençler arasında aşılama bilincinin arttırılması, rahim ağzı kanseri vakalarını önleme adına kritik bir adımdır” dedi.

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