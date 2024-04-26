Ergin Ataman: Ben Türk'üm, bana bir şey yapamazsınız

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Maccabi Tel Aviv'i 95-79 yendikleri THY EuroLeague play-off serisi ikinci maçının ardından basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Ataman'ın açıklamaları:

"Maça iyi başlayamadık. Maccabi'nin çok iyi bir hücum takımı olduğu bir gerçek. İlk periyotta topa yeterince baskı yapamadık, özellikle Lorenzo Brown'a karşı, 28 sayı atmalarına izin verdik. Ancak ikinci periyottan itibaren, özellikle de Sloukas oyuna girdiğinde, harika savunma yapmaya başladık.

Sloukas bugün hücumda mükemmeldi, kariyerinin en iyi maçlarından biriydi ama savunmada da Lorenzo Brown'a baskı yaptı ve agresifliğimizi arttırdık. Papapetrou kaybettiğimiz ilk maçın en önemli oyuncularından biri olan Bonzie Colson'a karşı iyi bir savunma yaptı. Daha sonra oyunun kontrolünü elimize aldık ve panik yapmadan oynamaya başladık.