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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Ergin Ataman: Ben Türk'üm, bana bir şey yapamazsınız - Basketbol Haberleri

        Ergin Ataman: Ben Türk'üm, bana bir şey yapamazsınız

        Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Maccabi Tel Aviv'i 95-79 yendikleri THY EuroLeague play-off serisi ikinci maçının ardından basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2024 - 00:54 Güncelleme: 26.04.2024 - 00:54
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        "Ben Türk'üm, bana bir şey yapamazsınız"
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        Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Maccabi Tel Aviv'i 95-79 yendikleri THY EuroLeague play-off serisi ikinci maçının ardından basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        İşte Ataman'ın açıklamaları:

        "Maça iyi başlayamadık. Maccabi'nin çok iyi bir hücum takımı olduğu bir gerçek. İlk periyotta topa yeterince baskı yapamadık, özellikle Lorenzo Brown'a karşı, 28 sayı atmalarına izin verdik. Ancak ikinci periyottan itibaren, özellikle de Sloukas oyuna girdiğinde, harika savunma yapmaya başladık.

        Sloukas bugün hücumda mükemmeldi, kariyerinin en iyi maçlarından biriydi ama savunmada da Lorenzo Brown'a baskı yaptı ve agresifliğimizi arttırdık. Papapetrou kaybettiğimiz ilk maçın en önemli oyuncularından biri olan Bonzie Colson'a karşı iyi bir savunma yaptı. Daha sonra oyunun kontrolünü elimize aldık ve panik yapmadan oynamaya başladık.

        İlk çeyrekte panikle oynadık çünkü hücumda her seferinde sayı buldular. Savunmada panikledik ama ondan sonra oyunu kontrol ettik. Daha sonra, Solukas'ın oynamadığı bazı bölümler dışında, bazı utanç verici hatalar yaptık ve geri gelmelerine izin verdik. Ama sonra Sloukas sahadayken oyunu kontrol ettik, sahadaki her şey doğru olduğunda iki takım arasındaki kalite ve farkı gösterdik."

        "BEN TÜRK'ÜM, HİÇBİR ŞEY YAPAMAZSINIZ"

        "Maccabi Tel Aviv teknik ekibinden biri, kim bilmiyorum, 'İsrail'de göreceksin. Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin' dedi. Hadi ama! Ben Ergin Ataman'ım, Panathinaikos koçuyum, Türkiye Milli Takımı'nın koçuyum. Türkiye vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız."

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