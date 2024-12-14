Ergin Ataman: Berbat oynadık

Panathinaikos AKTOR'da başantrenör Ergin Ataman, deplasmanda Anadolu Efes'e 93-67 mağlup oldukları karşılaşmayı değerlendirdi.

"BUGÜN BERBAT BİR BASKETBOL OYNADIK"

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ataman, oyuna kötü başladıklarını belirterek "Bugün berbat bir basketbol oynadık. Çok kolay basketler yedik. Sonrasında oyunun kontrolünü kaybettik. Kolay atışları kaçırdık. Anadolu Efes harika oynadı. Burada Larkin'in katkısı çok önemliydi. İç sahada iyi oynadıklarını zaten biliyorduk. Hücumda çok iyi değildik, altyapı takımı gibi oynadık. Bu akşam Nunn'ı kullanamadık ve böyle bir sonuç oldu." ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe'ye karşı 2017 yılında play-off maçını kaybeden oyuncuları Atina'ya otobüsle gönderen Panathinaikos Başkanı Dimitrios Giannakopoulos'un sosyal medya hesabından otobüs paylaşımı yapmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Ataman, "Yarın sabah 11.50 uçağıyla Atina'ya dönüyoruz ve hafta sonunda lig maçımız var." cevabını verdi.