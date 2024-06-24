Ergin Ataman: Bizim bir Ronaldo'muz yok

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın ve Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, TRT Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Ergin Ataman'ın açıklamaları:

"Esas güçlü kadromuzla Avrupa Şampiyonası Elemelerinde oynayamıyoruz. 5 oyuncumuz NBA'de şu an. Onlar da çok istekli şu anda. Onlarla birlikte 2025 Avrupa Şampiyonası'nda tam kadro şekilde madalya kazanmak istiyoruz. Bütün şampiyonluklar bir yana, milli takım bir yana. NBA'deki çocuklarımız 2025 Avrupa Şampiyonası'na gelirlerse ciddi bir kadromuz var. Şu da bir gerçek İzlanda'yı zor yendik. Ben boş konuşmam, A Milli Takım'da göreve devam etmemin iki sebebi var. Ben milli formaya aşık bir insanım. Ben keyif alarak yapıyorum. İkincisi, bütün oyuncularımızı buraya getirebilirsek madalya kazanacağımıza inanıyorum."

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"MİÇOTAKİS ARAYIP TEBRİK ETTİ" "Panathinaikos'ta yaptıklarımız kolay bir olay değil. Gidersin Barcelona'ya final oynatırsın... Panathinaikos geçen sezonu 17. sırada tamamladı. Panathinaikos'un 6 tane EuroLeague şampiyonluğu vardı ama bu sezonun tarihi olduğunu söylüyor Yunan kamuoyu. EuroLeague şampiyonluğundan iki gün sonra Yunanistan Başbakanı Miçotakis beni arayıp tebrik etti. 'Senin burada yarattığın hava, Türk-Yunan halklarının kardeşliğine çok büyük bir katkı verdi' dedi bana. Bu benim için çok büyük bir gurur."

"İKİ DEFA İPTEN DÖNDÜK" "Sloukas sezon başında çok önemli bir karar aldı. Olympiakos'tan ayrılıp Panathinaikos'a geldi. Bunu yaparken de bana hep 'Sana inandığım için buradayım' diyordu. Geçmişte hep rakip olduk onunla. Çok duygusal bir oyuncu. Sezon başında işler sıkıntıya girdiğinde 'Olmuyor' dediğimde, 'Koç, beni sen buraya getirdin. Birlikte başaracağız' dedi. Her maçtan sonra 'profesörü dinleyin bizi şampiyon yapacak' diyordu. Ben de ona karşı çok saygı duyuyorum. Hep çok iyi bir oyuncuydu ama ona o özgürlüğü de verdim ben. Şampiyonluklar 10 tane yıldızla olmuyor, soyunma odasındaki sevgiyle oluyor. İki defa ipten döndük, Maccabi'de algı yapıp tribüne taraftar aldılar. Yunanistan Ligi'nde Olympiakos'a karşı 2-0 geri düştük..."

"A MİLLİ FUTBOL TAKIMIMIZA GÜVENİYORUM" "A Milli Futbol Takımımıza güveniyorum. Pozitif düşünelim. Çok genç bir kadromuz var. Sosyal medya çok tehlikeli, çocuklar okuyor her şeyi. Başaramazsak eleştiririz. Portekiz'e kaybettik ama Ronaldo gibi bir oyuncuları var. Bizim bir Ronaldo'muz var mı? Yok. Arda daha yeni, inşallah önümüzdeki yıllarda yapacak."

REKLAM "NUNN'IN İLLA TÜRKİYE'DE OYNAMASI GEREKMİYOR" - "Kendrick Nunn, Türkiye için oynar mı?" "Herhangi bir temasımız olmadı. Şöyle düşünüyor herhalde kamuoyu 'Nunn, EuroLeague'in en iyi hücum oyuncusu. Ergin Hoca'nın oyuncusu, acaba Türk Milli Takımı'nda onu oynatır mı?'. Bu beni aşan bir konu. Bir de tabii başka alternatifler de olabilir, bu oyuncunun illa Türkiye'de oynaması gerekmiyor."

"YATIRIM YAPMAZSAN SPONSOR GELMEZ" "Yatırım yapmayan büyük kulüplerimiz var, benim de taraftarı olduğum. Onlara da hep söylüyorum; yatırım yapacaksın, karşılığında gelir olarak gelecek. Yatırım yapmazsan sponsor gelmez, seyirci gelmez."