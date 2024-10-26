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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Ergin Ataman: Çok önemli bir galibiyet aldık - Basketbol Haberleri

        Ergin Ataman: Çok önemli bir galibiyet aldık

        THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda mağlup eden Panathinaikos'ta başantrenör Ergin Ataman açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 00:10 Güncelleme: 26.10.2024 - 00:10
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        "Çok önemli bir galibiyet aldık"
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        THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 81-76 mağlup eden Panathinaikos'ta başantrenör Ergin Ataman, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, ilk 3 periyotta mükemmel oynadıklarını belirtti.

        Akıllı hareket ettiklerini ancak son çeyrekte Fenerbahçe'nin agresif savunma yaptığını dile getiren Ataman, "Bize top kayıpları yaşattılar, oyuna ortak oldular ve öne geçtiler. Ama sonrasında Sloukas'ın çok önemli 2 atışı vardı. Bugün çok önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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        Fenerbahçe Beko'nun son periyotta değişmeli savunması karşısında zorlandıklarını anlatan Ataman, "Savunma değişikliğine iyi cevap veremedik son periyotta. Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven bugün faydalı oynadı. Lessort'un 3 faul aldığı dönemde Ömer Faruk faydalıydı. Cedi hücumda biraz şanssızdı. Bugün ana rotasyondan 3 önemli eksikle geldik. Her ikisi de takıma her geçen gün alışıyorlar ve daha da faydalı olacaklar. Kısa oyuncu rotasyonunda antrenör değişiklik yapma konusunda rahat oluyor."

        Dörtlü Final için çok fazla sürpriz beklemediğini de vurgulayan Ataman, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Otoriteler tarafından hem biz hem de Fenerbahçe Beko, Dörtlü Final adayı gösteriliyor. Olympiakos iyi kadro kurdu ama İstanbul'dan 2 yenilgiyle ayrıldı. Bana göre Dörtlü Final adayı 7-8 takım var ve bunlardan ikisi biz ve Fenerbahçe Beko. 5 maçın 4'ünü deplasmanda oynadık. Avrupa Ligi uzun maraton. Bugünkü gibi büyük atmosferler, büyük takımları motive ediyor. Bugünkü galibiyet çok kritikti bizim açımızdan."

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