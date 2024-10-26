Ergin Ataman: Çok önemli bir galibiyet aldık

THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 81-76 mağlup eden Panathinaikos'ta başantrenör Ergin Ataman, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, ilk 3 periyotta mükemmel oynadıklarını belirtti.

Akıllı hareket ettiklerini ancak son çeyrekte Fenerbahçe'nin agresif savunma yaptığını dile getiren Ataman, "Bize top kayıpları yaşattılar, oyuna ortak oldular ve öne geçtiler. Ama sonrasında Sloukas'ın çok önemli 2 atışı vardı. Bugün çok önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe Beko'nun son periyotta değişmeli savunması karşısında zorlandıklarını anlatan Ataman, "Savunma değişikliğine iyi cevap veremedik son periyotta. Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven bugün faydalı oynadı. Lessort'un 3 faul aldığı dönemde Ömer Faruk faydalıydı. Cedi hücumda biraz şanssızdı. Bugün ana rotasyondan 3 önemli eksikle geldik. Her ikisi de takıma her geçen gün alışıyorlar ve daha da faydalı olacaklar. Kısa oyuncu rotasyonunda antrenör değişiklik yapma konusunda rahat oluyor."