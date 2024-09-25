Ergin Ataman'dan derbi göndermesi!
Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Galatasaray ile oynanan hazırlık maçında Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan futbol maçına göndermede bulundu.
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında konuk ettiği son THY Avrupa Ligi şampiyonu Panathinaikos'a 85-56 mağlup oldu.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan müsabakanın ilk çeyreğini 17-12 geride tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, ikinci çeyrekte Yunanistan temsilcisi karşısında oyunda dengeyi kurdu ve devre arasına 34-34 eşitlikle girildi. Panathinaikos, daha iyi geçirdiği üçüncü periyodu 58-45 üstün bitirdi.
Son çeyrekte oyuna ağırlığını koyan Panathinaikos, parkeden 85-56 galip ayrıldı.
Sarı-kırmızılılarda Palmer 14, Efianayi 11 sayıyla çift hanelere ulaşan 2 oyuncu oldu.
ERGİN ATAMAN'DAN DERBİ GÖNDERMESİ
Galatasaraylı taraftarlar, Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'a sevgi gösterisinde bulundu.
Ergin Ataman maç sonrası eliyle 3-1 işareti yaparak derbiye göndermede bulundu.