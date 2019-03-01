Ergin Ataman'dan soruşturma çağrısı!

THY Euroleague'in 24. haftasında Anadolu Efes, dün akşam deplasmanda Fenerbahçe Beko'ya 84-66 kaybetti. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla ligdeki 21. galibiyetini elde ederken, Efes ise 9. yenilgisini aldı.

Mücadelenin ardından Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ise sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Ataman, Euroleague'e çağrıda bulunarak, bazı sarı-lacivertli taraftarların şahsına yönelik gerçekleştirdiği hakaretlerden dolayı soruşturma başlatılması beklentisi içinde olduğunu dile getirdi.

ERGİN ATAMAN'IN AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

"Dün akşam oynanan Euroleague maçında FB Ülker Arena'da bazı kişi ve grupların maç boyunca şahsıma yaptıkları taciz ve hakaretleri, aynı davranışları sosyal medya hesaplarımı taciz ederek devam etmesini kınıyor, bu hususta Euroleague'in soruşturma başlatmasını bekliyorum."ifadelerini kullandı.