''HERKES İÇİN BİR DEĞİŞİM GEREKEBİLİR''

Ergin Ataman, Monaco karşılaşmasının ardından "Başkanımızla bu hafta içinde konuştuk. Net bir kararımız yok ama bu sezon çok yıprandık. Sporda geçmişte yapılanları tarih yazacaktır ama bugün açısından başarısızız. Onun için belki de sezon sonunda herkes için bir değişim gerekebilir." sözlerini kullanmıştı.