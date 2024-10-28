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        Haberler Spor Basketbol Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, derbide Olympiakos'u mağlup etti - Basketbol Haberleri

        Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, derbide Olympiakos'u mağlup etti

        Yunanistan Basketbol Süper Ligi'nde Panathinaikos AKTOR, derbi maçta Olympiakos'u deplasmanda 78-71 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 09:26 Güncelleme: 28.10.2024 - 09:26
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        Yunanistan Basketbol Süper Ligi'nde A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR, derbi maçta Olympiakos'u deplasmanda 78-71 mağlup etti.

        Pire'deki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan 4. hafta maçında Panathinaikos AKTOR, rakibi karşısında ilk yarıyı 48-38 önde tamamladı. Savunmaların ön plana çıktığı maçta Ergin Ataman'ın takımı daha az hata yaptı ve sahadan 78-71'lik galibiyetle ayrıldı.

        Son şampiyon Panathinaikos AKTOR, bu sonuçla ligde 4'te 4 yaparken, Olympiakos'a da ilk yenilgisini yaşattı.

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