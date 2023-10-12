Ergin Ataman isyan etti, takımını eleştirdi: "4 değil, 7 saat izleriz!" Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Bayern Münih'le karşılaşacakları maçın öncesinde açıklamalar yaptı. Maroussi galibiyetinden sonra takımını eleştiren deneyimli koç, bu maç öncesinde de göndermelerde bulundu

Panathinaikos Erkek Basketbol Takımı Başanrenörü Ergin Ataman bu akşam karşılaşacakları Bayern Münih maçı öncesinde açıklamalar yaptı. Geçen hafta THY Avrupa Ligi'nde ezeli rakibi Olympiakos’a uzatmada 78-88 mağlup olan Panathinaikos, Yunanistan Ligi’nde ise Maroussi’yi 82-71’le geçerken, Ataman galibiyete rağmen takımının performansını eleştirmişti.

Eurohoops'un haberine göre maçtan sonraki günü dört saat süren bir video analiziyle geçiren Ataman, oyuncuları OAKA'da iki saatlik daha idmanda tutmuş ve altı saatlik bir hazırlık süreci planlamıştı.

REKLAM Bayern Münih maçı öncesinde de konuşan Ataman uzun süren video analiz seansına değinerek "Maroussi maçından sonra takımla dört saat süren bir video analiz seansı yaptık. Kim bilir, belki gelecek hafta yedi saat video izleriz. Çok çalışıyoruz, yeni bir takımız ve dürüst olmak gerekirse o kadar videoyu sadece Bayern Münih maçı için izlemedik. Sahadaki doğrularımızı ve yanlışlarımızı analiz etmeye çalıştık, bu şekilde daha iyiye gitmek için çabalıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ataman'ın Bayern Münih'le ilgili açıklamaları ise şöyle: "Bayern Münih, Pablo Laso gibi harika bir koça sahip. Laso, tecrübesi ve bilgisi sayesinde oyun sistemini oyuncularına aktarmaya çalışıyor. Ayrıca çok tecrübeli oyunculara sahipler. Mesela Devin Booker, son birkaç maçtır çok iyi durumda. Carsen Edwards gibi tehlikeli bir skorerleri var. Serge Ibaka ilk maçında ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Kaliteli ve tecrübeli bir kadroya sahipler, bizim için zor bir maç olacak. Sezon öncesi Bayern’e karşı Pavlos Giannakopoulos Turnuvası’nda oynadık ve ne kadar zorlu bir rakip olduklarını gördük. Dediğim gibi kolay bir maç olmayacak." Haberin görselleri Panathinaikos Twitter hesabı ve İHA tarafından servis edilmiştir.