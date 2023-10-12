Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Spor Basketbol STBL Ergin Ataman isyan etti, takımını eleştirdi: "4 değil, 7 saat izleriz!" - Öne çıkan spor haberleri - Basketbol Haberleri

        Ergin Ataman isyan etti, takımını eleştirdi: "4 değil, 7 saat izleriz!"

        Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Bayern Münih'le karşılaşacakları maçın öncesinde açıklamalar yaptı. Maroussi galibiyetinden sonra takımını eleştiren deneyimli koç, bu maç öncesinde de göndermelerde bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2023 - 10:26 Güncelleme: 12.10.2023 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsyan etti: "4 değil, 7 saat izleriz!"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Panathinaikos Erkek Basketbol Takımı Başanrenörü Ergin Ataman bu akşam karşılaşacakları Bayern Münih maçı öncesinde açıklamalar yaptı. Geçen hafta THY Avrupa Ligi'nde ezeli rakibi Olympiakos’a uzatmada 78-88 mağlup olan Panathinaikos, Yunanistan Ligi’nde ise Maroussi’yi 82-71’le geçerken, Ataman galibiyete rağmen takımının performansını eleştirmişti.

        Eurohoops'un haberine göre maçtan sonraki günü dört saat süren bir video analiziyle geçiren Ataman, oyuncuları OAKA'da iki saatlik daha idmanda tutmuş ve altı saatlik bir hazırlık süreci planlamıştı.

        REKLAM

        Bayern Münih maçı öncesinde de konuşan Ataman uzun süren video analiz seansına değinerek "Maroussi maçından sonra takımla dört saat süren bir video analiz seansı yaptık. Kim bilir, belki gelecek hafta yedi saat video izleriz. Çok çalışıyoruz, yeni bir takımız ve dürüst olmak gerekirse o kadar videoyu sadece Bayern Münih maçı için izlemedik. Sahadaki doğrularımızı ve yanlışlarımızı analiz etmeye çalıştık, bu şekilde daha iyiye gitmek için çabalıyoruz" ifadelerini kullandı.

        Ataman'ın Bayern Münih'le ilgili açıklamaları ise şöyle:

        "Bayern Münih, Pablo Laso gibi harika bir koça sahip. Laso, tecrübesi ve bilgisi sayesinde oyun sistemini oyuncularına aktarmaya çalışıyor. Ayrıca çok tecrübeli oyunculara sahipler. Mesela Devin Booker, son birkaç maçtır çok iyi durumda. Carsen Edwards gibi tehlikeli bir skorerleri var. Serge Ibaka ilk maçında ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Kaliteli ve tecrübeli bir kadroya sahipler, bizim için zor bir maç olacak. Sezon öncesi Bayern’e karşı Pavlos Giannakopoulos Turnuvası’nda oynadık ve ne kadar zorlu bir rakip olduklarını gördük. Dediğim gibi kolay bir maç olmayacak."

        Haberin görselleri Panathinaikos Twitter hesabı ve İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Gazze'ye bombardıman gece boyu sürdü
        Gazze'ye bombardıman gece boyu sürdü
        İSPARK'a zam geldi
        İSPARK'a zam geldi
        Oğlunu bisiklet üzerinde öldüren baba konuştu! İşte cinayetin nedeni!
        Oğlunu bisiklet üzerinde öldüren baba konuştu! İşte cinayetin nedeni!
        Milliler liderlik için sahada!
        Milliler liderlik için sahada!
        Fazıl Say: Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan lider
        Fazıl Say: Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan lider
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        1 yıl kullanılmayan telefonlar kapatılacak
        1 yıl kullanılmayan telefonlar kapatılacak
        "İran Hamas'ın İsrail'e saldırısına şaşırdı"
        "İran Hamas'ın İsrail'e saldırısına şaşırdı"
        "Biden 'kafaları kesilmiş küçük çocuklara' dair resim görmedi"
        "Biden 'kafaları kesilmiş küçük çocuklara' dair resim görmedi"
        İsrail kara operasyonuna hazırlanıyor
        İsrail kara operasyonuna hazırlanıyor
        MHR yeni modelle halka açılıyor
        MHR yeni modelle halka açılıyor
        Zikzak çizen hafriyat kamyonundan ışık ihlali!
        Zikzak çizen hafriyat kamyonundan ışık ihlali!
        Önce nikâh, sonra hayır konseri
        Önce nikâh, sonra hayır konseri
        Tarım Kredi'den indirim kampanyası
        Tarım Kredi'den indirim kampanyası
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Baraj doluluk oranı o verinin de altına düştü!
        Baraj doluluk oranı o verinin de altına düştü!
        İğrenç babaya mahkeme acımadı!
        İğrenç babaya mahkeme acımadı!
        Özlem 28 yaşındaydı... Ağlatan fotoğraf!
        Özlem 28 yaşındaydı... Ağlatan fotoğraf!
        3.1'lik Silivri depremini Prof. Dr. Görür değerlendirdi!
        3.1'lik Silivri depremini Prof. Dr. Görür değerlendirdi!
        Kimler o tazminatı alabilir?
        Kimler o tazminatı alabilir?