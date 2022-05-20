Ergin Ataman: "Kazanmak istiyoruz ve kazanacağız"

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Stark Arena'da düzenlenen toplantıya, iki takımın başantrenörleri ve birer oyuncuları katıldı.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, yaptığı açıklamada, çok iyi bir sezon geçirdiklerini belirterek, "Üst üste 3. kez final oynuyoruz. Şampiyon unvanımızı korumaya çalışacağız. Zor bir final olacak. Kazanmak istiyoruz ve kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Real Madrid'in çok güçlü bir takım olduğunun altını çizen Ataman, "Başlarında çok tecrübeli bir antrenör var. Hep değişik taktiklerle karşımıza çıkabiliyorlar. Pota altında çok güçlüler. Avrupa Ligi'nin en güçlü kadrosuna sahipler. Farklı stratejilerin maçı olacak. Kısalarımızın yaratıcılığını kullanan bir takımız. Real Madrid ise uzunları daha iyi kullanan bir ekip. Bu sezon bir kez biz, bir defa da onlar kazandı. Zor bir final olacak. Futbolda Türkiye'de çok sayıda Real Madrid taraftarı var. Bunlardan biri de oğlum Sarp Ataman. Real Madrid Junior Fan Club üyesi. Her sene yılbaşında hediye geliyor. Futbolda Real Madrid'i destekliyoruz ama yarın biz kazanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Lacivert-beyazlı takımın Sırp oyuncusu Vasilije Micic ise Avrupa Ligi'nde final maçına çıkmanın çok büyük bir ayrıcalık olduğunu dile getirdi.

Sezona istedikleri başlangıcı yapamamalarına rağmen toparlanarak finale yükseldiklerini aktaran Micic, "İlginç bir maç olacak. Bu deneyim, kendine has ve özel bir şey. Burada ülkemi ve şehrimi temsil ettiğim için çok mutluyum. Bizim içimizde Sırp basketbolunun mantalitesi var. Ulus olarak biz basketbola olumlu yaklaşıyoruz. Zor durumları yönetme konusunda çok iyi iş çıkarıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

LASO: MANTALİTEMİZİ DEĞİŞTİRMEMİZ LAZIM

Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, finalde çok güçlü bir takımla karşılaşacaklarını belirterek, mantalite değişikliğine gitmeleri gerektiğini kaydetti.

Çok büyük bir maç oynayacaklarını vurgulayan Laso, "Burada bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. Bunun ardında büyük bir emek var. Fiziksel olarak toparlanmamız lazım. Mantalitemizi değiştirmemiz lazım. Farklı bir takıma karşı oynayacağız. Kazanmak için ne yapmak gerekiyorsa onu yapacağım." dedi.

Son şampiyon Anadolu Efes'in Micic ve Larkin gibi çok önemli oyunculara sahip olduğunu belirten Pablo Laso, "Anadolu Efes'e büyük bir saygım var. Böyle bir takımı yenebilmek için pek çok şeyi doğru yapmanız lazım. Anadolu Efes, müthiş bir takım. Micic ve Larkin gidişatı değiştiren türden oyuncular. Tek işimiz onları durdurmak olmamalı. O zaman da başka opsiyon bulurlar. Geçen sezon bir anda Singleton fark yarattı. 3 sayılık basketi Simon attı. Önemli olan takım savunmasını yapmak." ifadelerini kullandı.

Nigel Williams-Goss'un sakatlığı nedeniyle finalde forma giyemeyeceğini aktaran Laso, bu oyuncunun yerine Thomas Heurtel'e şans verebileceğini belirtti.

Eflatun-beyazlıların Fransız oyuncusu Guerschon Yabusele ise "Burada bulunmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Çok heyecanlıyım. Sabırsızlanıyoruz. Final maçını da kazanmak istiyoruz. Avrupa Ligi'nde ilk kez final oynayacağım. Kendimi çok iyi hissediyorum." şeklinde konuştu.