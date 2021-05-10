Ergin Ataman: Kovulmadığım sürece Anadolu Efes'teyim. NBA'den teklif olursa...

Ataman, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonuyla ilgili video konferans yöntemiyle düzenlenen medya gününde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tecrübeli başantrenör, lacivert-beyazlı kulüple 2 yıllık yeni sözleşme imzaladığını ve bu sürede takımı aynı seviyede tutmaya çalışacaklarını kaydetti.

THY Avrupa Ligi'nde son 3 sezonda iyi bir performans sergilediklerini dile getiren Ataman, "Önümüzdeki 2 yıl boyunca Anadolu Efes'i aynı seviyede tutmaya çalışacağız. Takımımız, son 3 sezondur Avrupa basketbolunun zirvesinde. Bu süreçte en çok maç kazanan takımlarından biriyiz. Sadece kazandığı maçlarla değil oynadığı basketbolla da keyif veren bir takım halindeyiz. Önümüzdeki sezonlarda da bunu devam ettirmeye çalışacağız. Kadro yapılanmasının nasıl olacağını bilemiyorum. Sözleşmesi biten, NBA şansı olan oyuncularımız var. Bunları transfer döneminde göreceğiz. Ne olursa olsun aynı noktalarda olmak hepimiz için kaçınılmaz. Hem Anadolu Efes hem de benim antrenörlük kariyerim için artık buradan geri dönüş olmayacaktır." diye konuştu.

"KOVULMADIĞIM SÜRECE AVRUPA'DA ANADOLU EFES'TEYİM"

Ataman, son dönemdeki başarılarının ardından başka kulüplere transfer olmayı hiç düşünmediğini söyledi.

Kendisine göre Avrupa basketbolunda Anadolu Efes'in en kurumsal ve en organize kulüp olduğunu aktaran Ergin Ataman, şöyle devam etti:

"Anadolu Efes'in organizasyonunu yaşadıktan sonra Avrupa'da başka bir takıma transfer olmayı hiç düşünmedim. Kendi ülkemdeyim. Türkiye'nin takımı Anadolu Efes ve biz çok uyumlu bir çalışma içindeyiz. Böyle bir düşüncem hiç olmadı. Sürekli NBA ile ilgili soru geliyor. NBA'i çok zor görüyorum. Bir Avrupalı koçun başarılarından sonra başantrenör olarak başlaması NBA tarihinde yok. İleride böyle bir oluşum sonrası bana bir teklif gelirse tabii ki bunu düşünürüm. Hiçbir zaman başkalarının büyük gördüğü görevden kaçınmam. Önümüzdeki 2 sezon Anadolu Efes ile ciddi, güzel ve uyumlu bir birlikteliğimiz olacak. İnşallah buna devam ederiz. Mourinho, belgeselinde, 'Biz antrenörler her ne kadar profesyonel olsak da aslında çok duygusal insanlarızdır. Takımlarla, oyuncularla ve kurumlarla hep bir bağ oluştururuz. Onun için biz ne kadar başarılı olursak olalım kovulmadığımız sürece takım değiştirmeyiz.' diyor. Benim de durumum bu şekilde. Kovulmadığım sürece Avrupa'da Anadolu Efes'teyim ama ileride NBA'den teklif olursa değerlendiririz."

"ŞAMPİYON OLMAK İÇİN GİDİYORUZ"

Lacivert-beyazlı takımın başantrenörü, Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenecek Dörtlü Final'e şampiyonluk hedefiyle gideceklerini söyledi.

Dörtlü Final'de yer alacak takımlardan AX Armani Exchange Milan'ın başantrenörü Ettore Messina'nın kariyerinde idol olarak gördüğü isimlerden olduğunu aktaran Ataman, "Dörtlü Final'e şampiyon olmak için gidiyoruz. İdolüm olan insanlarla geçmişte çok karşılaştım. İnşallah yine karşılaşırım ama orada idol falan kalmaz. Kazanmak için oynayacağız. Her rakibe karşı çok büyük bir saygım var. Messina bunların en önde gelenlerinden. Dörtlü Final'e kaldıktan sonra mesajlaştık. Birbirimizi kutladık. Karşılıklı olarak finalde oynama dileğimizi belirttik. İnşallah bu gerçekleşir. Finalde karşı karşıya geliriz ve kazanan taraf oluruz." şeklinde görüş belirtti.

"ZORLU BİR SERİ OYNADIK"

Ataman, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisinde İspanya'nın Real Madrid takımı ile zorlu bir seri oynadıklarını, bundan dolayı Dörtlü Final'deki rakipleri CSKA Moskova'yı takip etmediğini söyledi.

Real Madrid karşısında 2-0 öndeyken serinin 2-2'ye geldiğinin hatırlatılması üzerine tecrübeli başantrenör, "Real Madrid serisi artık geride kaldı. Zorlu bir seri oynadık. Real Madrid, bazılarının beklediği gibi kolay pes edecek bir takım değildi. Bunu önceden biliyordum. İlk 2 maçtan sonra biz de çok farklı kazanınca yanılgı içine düşmüştük. Bizden daha fazla kamuoyu böyle bir yanılgı içine düştü. Sonraki maçlarda karşımıza değişik stratejiler çıktı. Bunları analiz ettik. Artık bu seri bitti." diye konuştu.

Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla oynayacakları yarı final maçına 18 günlük süre olduğunu anlatan Ataman, şunları kaydettİ:

"Benim değerlendirebileceğim CSKA'nın sezon performansı. Onları 2 türlü değerlendiriyorum. Bir Mike James ile oynadıkları bir de Mike James olmadan oynadıkları bölüm var. İki farklı stratejinin uygulandığı takım var. Yarı finalde karşılaşacağımız CSKA Moskova, yeni stratejisine alışmış, daha takım olgusu içinde, daha iyi savunma yapan, hücumda da hangi oyuncudan sayı geleceğini hesaplayamadığımız ve topu daha iyi paylaşan bir takım olacak. Mike James belirleyici bir oyuncuydu ama şimdi daha çok Will Clyburn üzerine kurulu bir takım var. Hackett, Shengelia, Voigtmann gibi yıldız oyuncular var. CSKA Moskova maçıyla ilgili şu anda hiç hazırlığımız yok. Yaklaşık olarak 1 aydır maçlarını izlemedim. Aynı sürede Real Madrid serisi vardı. Sadece basından maç sonuçlarını takip ettim. Şu anda ne söylesem afaki."

THY Avrupa Ligi'nde normal sezonda en az sayı yiyen ikinci takım olduklarını anımsatan Ataman, "En iyi savunmayı yapan ikinci takımıyız. Hücumlarımızın çoğu da savunma kaynaklı. Hızlı hücumlarla ve geçişlerle çok sayı bulan bir takımız. Play-off'larda üst üste oynanan maçlarda yorgunluk faktörü ortaya çıktı. Bazı oyuncuların savunmasında sıkıntı yaşadık. Dörtlü Final'da hedefe gitmek için mutlaka en üst düzeyde savunma yapmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Önümüzde yaklaşık 3 haftalık bir süreç var. Hazırlıklara başlayacağız." ifadelerini kullandı.

"HASTA OLMAYAN 3-4 OYUNCUMUZ AŞILANACAK"

Anadolu Efes Başantrenörü Ataman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) atlatmayan 3-4 oyuncularının Sağlık Bakanlığının onayıyla aşılanacağını söyledi.

Ataman, salgın kapsamında basketbolcuların aşı kapsamına alınmasıyla ilgili talepleri olup olmadığının sorulması üzerine şöyle konuştu:

"Bu, çok kritik bir soru. Buna girdiğimiz zaman, 'Neden voleybolcular, neden fabrikadaki işçiler, öğretmenler aşılanmıyor?' dememiz lazım. Ülkemizdeki şartlar ve tüm dünyanın aşı ile ilgili sıkıntıları belli. Anadolu Efes olarak bu sezon 19 defa Avrupa'ya çıktık. Avrupa'nın neredeyse her ülkesinde havalimanlarında bulunduk. Uçaklara bindik. Bizlerin hastalanması kadar o hastalığı Türkiye'ye getirme riskini de üzerimizde taşıdık. Bunu da Sağlık Bakanlığına ilettiğimiz zaman Dörtlü Final öncesi yakınlık gösterdiler. Oyuncularımızın büyük bir bölümü de hastalanmıştı. Hasta olmayan oyuncularımız için bize ilgi gösterdiler ve bu konuda yardımcı oldular. Kalan 3-4 oyuncumuzu aşılatıp, en azından aşının koruyuculuğuyla Dörtlü Final'e kayıpsız bir şekilde gitmek istiyoruz. Sonuçta Türkiye'yi temsil ediyoruz. Hep yabancı ülkelere gitmek zorundayız. Yabancı ülkelerde çalışan diplomatlarımız gibi, pilotlarımız, kabin memurlarımız gibi o gruba dahil ettiler bizi. Bu yakınlığı gösterdiler."

THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda Anadolu Efes'in yanı sıra Rusya'nın CSKA Moskova, İspanya'nın Barcelona ve İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımları mücadele edecek. Dörtlü Final, Almanya'nın Köln şehrinde 28-30 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.