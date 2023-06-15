Ergin Ataman: Şampiyon ayrılmak istiyorum

İzmir'deki atmosfere dikkat çeken Ataman, "Karşıyaka deplasmanlarının her zaman zorlu geçtiğini biliyoruz. O yüzden oradaki maçta da elimizden geleni yapacağız." dedi.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki son maçı olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Ataman, "Buradan gitmeden şampiyon olarak gitmek istiyorum. Ben herkesi çok seviyorum. İnşallah seri buraya tekrar dönmez. Tek hedefim Anadolu Efes olarak Türkiye şampiyonluğuna ulaşabilmek." sözlerini sarf etti.