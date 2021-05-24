Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, organizasyonun internet sitesine verdiği röportajda, Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'nde son 3 yılın en başarılı takımı olduğunu belirtti.

Play-off karşılaşmalarının oldukça çekişmeli geçtiğini kaydeden tecrübeli başantrenör, "Sahada takımlar arasında büyük bir mücadele vardı. Üç takımın durumu son maçta belli oldu. Dörtlü Final de çok çekişmeli geçecek ama biz kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

2019 yılındaki Dörtlü Final'e göre daha tecrübeli olduklarını vurgulayan Ataman, "O zaman herkes sürpriz takım olduğumuzu düşünüyordu çünkü bir yıl önce ligi son sırada bitirmiştik. Bu sene bizim için her şey farklı. Birbirimize inanıyoruz ve şampiyonluğu kazanmak için Dörtlü Final'e gideceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yarı finaldeki rakipleri CSKA Moskova'ya saygı duyduklarını aktaran Ergin Ataman, Rus ekibinin savunmada oldukça iyi olduğunu dile getirdi.

CSKA Moskova'yla zor bir maça çıkacaklarını ancak şampiyonluğa inandığını yineleyen Ataman, "Bu kulübün artık bir unvanı hak ettiğini düşünüyorum. Şimdi şampiyonluk zamanı. Umarım bu yıl onlara bu unvanı verme şansım olur. Benim için de basketbol hayatımın en güzel anı olurdu." yorumunu yaptı.

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali, 28-30 Mayıs tarihlerinde Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenecek.