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Ergin Ataman: Saras ya ispat edecek ya da yardımcılarımdan özür dileyecek

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Barcelona Başantrenörü Sarunas Jasikevicius´un Barcelona idmanını kayıt altına aldıklarını iddia ettiğini belirterek, "Bunu ispat et, ben bugün istifa edeceğim. Ama ispat edemiyorsan sen, yardımcı antrenörlerimin üzerine yürüdüğün için ya özür dileyeceksin ya da Eurolague Antrenörler Birliği´nden istifa edeceksin" dedi

Ergin Ataman: Saras ya ispat edecek ya da yardımcılarımdan özür dileyecek
DHA

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague´in 8´inci hafta karşılaşmasında Barcelona´yı kendi sahasında 96-86 mağlup ederek 3´üncü galibiyetini aldı. Karşılaşmanın ardından Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı kazanmayı sonuna kadar hak ettiklerini aktaran Ataman, "Maçı yüzde 100 hak ettiğimizi düşünüyorum. Karşılaşmanın ilk 5 dakikası dışında çok iyi bir oyun oynadık. O bölümde top kayıpları oyunumuzu bozdu. Maç genelinde mükemmel bir savunma yaptık. Şut seçimlerimiz gayet iyiydi. İkinci yarı izolasyon oyununda ve alan paylaşımında harikaydık. Harika mücadele sergiledik. Bu maçtan gördük ki, ligin en iyi oynayan takımlarından biriyiz. Harika bir zafer elde ettik. Bunun bize gelecekte güven vereceğini düşünüyorum" diye konuştu.

"LİGİN SONUNDA KİMİN NEREDE OLDUĞUNU AVRUPA BİLİYOR"

Sezonun ilerleyen bölümünde daha iyi bir pozisyonda olacaklarını aktaran tecrübeli başantrenör, "Daha ligin başındayız. Monaco maçında çok iyi oynamıştık ama elimizden gitti maç. Sakatlık problemleri vardı. Beaubois son 3 maçta oynamadı. Rotasyon daralmıştı. Taylor´ın da katılmasıyla rotasyon genişledi. Dunston, savunmada iyi iş yaptı. Oyuncuların dakikalarını biraz azalttık. Önemli olan ligin başı değil ligin sonu. Ligin sonunda son 3 senedir kimin nerede olduğunu bütün Avrupa biliyor. O yüzden biz rahatız, problem yok" ifadelerini kullandı.


"BU AKŞAM SARAS´TAN BİR ÖZÜR TELEFONU BEKLİYORUM"

Ergin Ataman, maç sonunda Barcelona Başantrenörü Sarunas Jasikevicius´un yardımcı antrenörleriyle yaşadığı diyaloğu da paylaştı. Ataman, Jasikevicius´un maç sonunda yardımcılarının üzerine yürüdüğünü belirterek İstanbul´da gerçekleştirdikleri antrenmanı kayıt altına aldıklarını iddia ettiğini açıkladı.

Anadolu Efes kulübü olarak böyle bir şeye tenezzül dahi etmediklerini aktaran tecrübeli başantrenör, konuyla alakalı olarak yaptığı açıklamada, "Saras, maçtan önceki beyanatında `Ergin Ataman´ı arayıp Larkin oynayacak mı oynamayacak mı, diye soracağım´ demişti. Aramadı dün akşam. Bu akşam kendisinden bir özür telefonu bekliyorum çünkü maçtan sonra yardımcı antrenörlerimin üzerine yürüyüp `Antrenmanları çok iyi kameraya çekmişsiniz´ diyip çok ağır bir ithamda bulunmuş. Saras benim iyi arkadaşım. Euroleague Antrenörler Birliği´nde de beraber çalışıyoruz. Ben Saras´ı bunu ispatlamaya davet ediyorum. Çünkü biz 4-5 yıldır bir kez bile böyle bir şeye tenezzül etmedik. Eğer beni ararsa, `Bunu ispat et, ben bugün istifa edeceğim. Ama ispat edemiyorsan sen, yardımcı antrenörlerimin üzerine yürüdüğün için ya özür dileyeceksin ya da Eurolague Antrenörler Birliği´nden istifa edeceksin´ diyeceğim" ifadelerine yer verdi.

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