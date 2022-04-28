Ergin Ataman: Takımımla gurur duyuyorum

Tecrübeli başantrenör, play-off çeyrek finalde eşleştikleri İtalyan ekibi AX Armani Exchange Milan'ı 75-70 yenerek, seriyi 3-1 kazandıkları ve Dörtlü Final'e kaldıkları maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Anadolu Efes'in gösterdiği başarılı performansla, gençlere ve çocuklara basketbolu sevdirdiğini anlatan Ataman, "Burada oynanan basketbol ve coşku... Eminim Türkiye'de daha fazla top satılıyor, daha fazla forma alınıyor. Basketbol okullarında çocuklar daha fazla bu sporu yapmak istiyor. Bunun da temelinde Anadolu Efes'in oluşturduğu coşku var. Kolay değil, üst üste 4 yıl zirvede kalmak. Takımımı kutluyorum. Burada 10. kez üst üste kapalı gişe oynadık. Birçok arkadaşımıza, dostumuza bilet bulamadık. En yakın bazı arkadaşlarıma bilet bulamadım. Bu destekten dolayı herkese teşekkür ediyorum. Oyuncular da müthiş mücadele ediyorlar. Sonunda istediğimize, Dörtlü Final'e geldik." diye konuştu.

Oyuncuları Rodrigue Beaubois ve Krunoslav Simon'un sakatlıkları nedeniyle maçta oynayamadığını anlatan Ataman, "Biz hiçbir zaman sakat oyuncularımızı gündeme getirmedik. Bu benim felsefemdir. Sakatlarla ilgili yapılacak bir şey yok ama seriyi bırakmayız. Beaubois ve Simon bu takımın çok önemli iki oyuncusu. Biz diğer oyuncularımıza güvendik. Biz takım halinde kendimize çok güveniyoruz. Bu güvenle Dörtlü Final'e gideceğiz. Daha önce kaybettiğimiz bazı takımlar var. Geliyoruz oraya. Bu kez farklı olacak. Geçen sezonki gibi şampiyonluğu yine bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Ergin Ataman, kariyerinde beşinci kez Dörtlü Final'e yer alacak olması hakkında, şunları kaydetti:

"Kariyer aldı gidiyor. Önemli olan bu takımın oraya gelmesi. Anadolu Efes çok ciddi yatarımlar yapıyor. Bu ekonomik şartlarda bu oyuncuları tutabilmek çok zor. Biz Türkiye'yi temsil ediyoruz. Türkiye'ye bu gururu yaşatmaya çalışıyoruz. Burada kariyer önemli değil, önemli olan bu takımın bir kez daha şampiyonluk mücadelesi verecek olması. Belgrad yakın, vize de yok. Yarı finalde büyük ihtimalle Olympiakos olacak. Atina'dan birçok taraftarları oraya gelecektir. Türkiye'den taraftarlarımızı bekliyoruz. Orada Türk'ün gücünü gösterelim."

Tecrübeli başantrenör, basketbolseverlerin gösterdiği destek hakkında ise "Müthiş bir destek alıyoruz. Çok güzel bir atmosfer var. Basketbolu tamamen yaşayan bir taraftar var, hepsine teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.