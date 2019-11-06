Lacivert-beyazlıların Yunanistan'da Olympiakos'la oynayacağı maçta Ergin Ataman, 2001-2002 sezonundan itibaren düzenlenen THY Avrupa Ligi'nde 100. galibiyetini arayacak.

Bu organizasyonda 12. sezonunu geçiren Ergin Ataman, 5 farklı takımın başında 230 maça çıktı. Anadolu Efes, Ülker, Galatasaray, İtalyan temsilcileri Climamio Bologna ve Montepaschi Siena'nın başında toplam 99 galibiyet elde eden Ataman, 131 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Ataman, yarın lacivert-beyazlıların Olympiakos'u deplasmanda mağlup etmesi durumunda "dalya" diyecek ve kariyerinde önemli bir kilometre taşını daha geride bırakacak.

İLK GALİBİYET SİENA'YLA

Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini İtalya'da çalıştırdığı Montepaschi Siena takımıyla elde etti.

İtalyan temsilcisiyle önemli başarılara imza atan Ataman, Avrupa'nın en önemli kulüp organizasyonundaki ilk galibiyetini 10 Ekim 2002'de Litvanya takımı Zalgiris karşısında 81-74'lük skorla aldı.

ANADOLU EFES'LE 41 GALİBİYET

Ergin Ataman, şu anki takımı Anadolu Efes'le THY Avrupa Ligi'nde 41 kez sahadan mutlu ayrıldı.

Geride kalan sezon önemli bir performansla takımını THY Avrupa Ligi'nde final oynatan Ataman, lacivert-beyazlılarla bu ligde 86 karşılaşmaya çıktı.