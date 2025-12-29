Yapay zekâ ve yeni nesil teknolojilerle tarımda verimliliği artırmayı amaçlayan Ergofarm, bu iş birliğiyle çevre kontrollü tarım (CEA) sistemlerinin yaygınlaşmasına katkı sunmayı planlıyor. Ayda 1 milyon adet LED sürücü üretim kapasitesine sahip Inventronics bünyesindeki 4D-Bios ile gerçekleştirilen anlaşma, özellikle topraksız dikey tarım uygulamalarında maliyetlerin düşürülmesini ve üretim kapasitesinin artırılmasını amaçlıyor.

Ergofarm Kurucusu ve CEO’su Selim Kara, iklim krizi, kuraklık ve artan girdi maliyetlerinin tarımsal üretimi zorladığına dikkat çekerek, çevre kontrollü tarımın bu sorunlara karşı önemli bir alternatif sunduğunu söyledi. Kara, yeni teknolojiyle birlikte dikey tarım yatırımlarının daha erişilebilir hale geleceğini, daha düşük bütçelerle daha verimli üretim yapılabileceğini ifade etti. İş birliğinin, Türkiye’de modern tarım teknolojileri ekosistemine katkı sağlamasının yanı sıra bölgesel ölçekte yeni yatırımların da önünü açmasının beklendiğini vurguladı.

4D-Bios Dış İlişkiler Müdürü Aiden Lambert ise anlaşmanın yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmayacağını belirterek, Orta Doğu, Balkanlar ve Batı Asya pazarlarında da büyümeyi hedeflediklerini dile getirdi. Lambert, Ergofarm ile birlikte yeni pazarlarda kalıcı bir oyuncu olmayı amaçladıklarını kaydetti.