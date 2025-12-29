Habertürk
Habertürk
        Ergofarm ile 4D-Bios'tan işbirliği anlaşması - İş-Yaşam Haberleri

        Ergofarm ile 4D-Bios’tan iş birliği anlaşması

        Türkiye'de çevre kontrollü tarım alanında faaliyet gösteren Ergofarm, küresel dikey tarım teknolojileri geliştiricisi 4D-Bios ile stratejik bir iş birliği anlaşmasına imza attı. Çin merkezli LED teknolojileri üreticisi Inventronics'in iştiraki olan 4D-Bios ile yapılan anlaşmayla birlikte, dikey tarım sistemlerinin Türkiye'deki tedarik ve entegrasyonunda yeni bir dönemin başlaması hedefleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2025 - 12:29 Güncelleme: 29.12.2025 - 12:29
        Ergofarm ile 4D-Bios'tan iş birliği anlaşması
        Yapay zekâ ve yeni nesil teknolojilerle tarımda verimliliği artırmayı amaçlayan Ergofarm, bu iş birliğiyle çevre kontrollü tarım (CEA) sistemlerinin yaygınlaşmasına katkı sunmayı planlıyor. Ayda 1 milyon adet LED sürücü üretim kapasitesine sahip Inventronics bünyesindeki 4D-Bios ile gerçekleştirilen anlaşma, özellikle topraksız dikey tarım uygulamalarında maliyetlerin düşürülmesini ve üretim kapasitesinin artırılmasını amaçlıyor.

        Ergofarm Kurucusu ve CEO’su Selim Kara, iklim krizi, kuraklık ve artan girdi maliyetlerinin tarımsal üretimi zorladığına dikkat çekerek, çevre kontrollü tarımın bu sorunlara karşı önemli bir alternatif sunduğunu söyledi. Kara, yeni teknolojiyle birlikte dikey tarım yatırımlarının daha erişilebilir hale geleceğini, daha düşük bütçelerle daha verimli üretim yapılabileceğini ifade etti. İş birliğinin, Türkiye’de modern tarım teknolojileri ekosistemine katkı sağlamasının yanı sıra bölgesel ölçekte yeni yatırımların da önünü açmasının beklendiğini vurguladı.

        4D-Bios Dış İlişkiler Müdürü Aiden Lambert ise anlaşmanın yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmayacağını belirterek, Orta Doğu, Balkanlar ve Batı Asya pazarlarında da büyümeyi hedeflediklerini dile getirdi. Lambert, Ergofarm ile birlikte yeni pazarlarda kalıcı bir oyuncu olmayı amaçladıklarını kaydetti.

        Çevre kontrollü tarım sistemlerinde bitkiler, kapalı alanlarda katmanlı yapılar üzerinde topraksız olarak yetiştiriliyor. Su, besin ve ışığın tamamen kontrol edildiği bu sistemlerde geleneksel tarıma kıyasla yüzde 96’ya varan su tasarrufu sağlanabiliyor. Yılın 365 günü üretim yapılmasına olanak tanıyan yöntem, pestisit kullanımını ortadan kaldırırken, şehir merkezlerine yakın kurulum imkânı sayesinde lojistik maliyetleri de azaltıyor. Ergofarm, 2023 yılından bu yana çalışmalarını sürdürülebilirlik, dört mevsim üretim ve karbon sıfır hedefleri doğrultusunda yürütüyor.

