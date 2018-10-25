Erhan Boysanoğlu Bloomberg HT'de soruları yanıtladı

MESA Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu'nun Arzu Maliki ile yaptığı söyleşinin satır başları şöyle;
MESA için 2018 yılı nasıl geçiyor? Hangi yatırımları yaptınız? Satış hedeflerinize ulaşıyor musunuz?
Boysanoğlu: Biz 2 yıl önce bazı kararlar almıştık; ben bu Türkiye'deki konut satış istatistiklerinin doğruluğu konusunda şüphelerimi dile getirmiştim, biz daha küçük ve farklı yerlerdeki konutlara yöneldik. Türkiye'de toplam 11 noktada 200 ila maximum 400 konut arasında çalışıyoruz. Bu stratejiyle başarılı olduğumuzu düşünüyorum.
Bu sene pahalı konutta iyi satışlar oldu ama her noktada başarılı olamadık tabii..konutun çok arz edildiği yerlerde de birdenbire bu satış eğrisi düştü. Sektörde oyuncuların da artmasıyla da sıkıntılar arttı. Biz Türkiye'de 300 bin mi konut geliştiricisi var onu tartışıyoruz ki bu rakam Avrupa'da 20 bin..
Şimdi 2018'in sektör için zorlu geçmesinin nedeni konut alıcısının genelde banka kredisi ile harekete geçtiği bir düzende yaşıyoruz. Kredi faizleri yüzde 2 buçuklar civarında şu an ve bunu görüpte müşterinin konut alması çok zor, şimdi biz ciddi bir sorunla karşı karşıyayız aslında..önümüzdeki zamanlar nasıl olacak..Sektörün içinde de çok oyuncu olduğu için birtakım sıkıntılar muhakkak olacaktır.
Herkes arsa gelir değerlerine bakarak daha fazla gelir elde edeceğini düşünerek piyasaya sundu; ve o seviyede çok fazla konut geliştirici olmadığı için arsa sahiplerinin bazıları kendileri sektöre girmiş oldular. Artan maliyetler var ve bu durumda siz satışı düşürmek istemezsiniz gerçekten çok zor bir dönem sektör için, şu anda biz sektörün sıfır karla çalıştığını tahmin ediyorum ben..
Burada kazanan arsa sahipleri, biz arsa sahibi olduğumuz projelerde daha rahat hareket ediyoruz.
Özbekistan ve Rusya'da yeni yatırım projelerimiz var, 3-4 aya sonuçlanır diye düşünüyorum.
İmar Barışı da 31 Ekim'de sona eriyor fakat Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bunun uzatılacağı sinyalini verdi, değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?
Boysanoğlu: İmar barışı'nın ben bazı artı değerler getireceğini düşünüyorum; buradaki getirinin Kentsel Dönüşümde kullanılacağı söylenmişti bu iyi bir kaynak; İmar Barışı'nın getirdiği katkıyla yoğunluğu azaltma şansımız var, ve bir yapıyı izinsiz büyüterek haksız değer elde etmenin de önüne geçilebilir.
Yassı Ada projesinde son gelinen durum nedir? Bir de o projede çok eleştiri aldınız bunlara da cevap verebilirsiniz..
Boysanoğlu: Çok spekülasyon yapıldı bu projede; Turizm Bakanlığı'na bağlı bir arazi orası, TOBB tarafından geliştiriliyor yani harcamalar TOBB tarafından yapılıyor, tabi biz bina yaparken 12-14 ağacı oradan kestik, yani burası hiç kullanılmayan ve gelinmeyen bir yerdi, ve şimdi kullanılacak orası..
Ağaç dikimine gelirsek de şimdi binlerce ağaç dikilecek oraya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ağaçlamayı onlar yapıyorlar, 2 sene sonra orası eskisinden bile daha yeşil bir alan olacak. Biz ihaleyi kazandık ve oaranın inşaatını yapıyoruz fakat bir mimar olarak ta bunları söylemek istiyorum.
2019'da sektörü nasıl bir yıl bekliyor öngörülerinizi alabilir miyiz?
Boysanoğlu: Olay tamamiıyla Banka kredi fazileri bağlantılı olacaktır; yeni projeye herkes çekiniyor girmekte dolayısıyla mevcutların bitirildiği bir yıl olacaktır, fakat kriz döneminde konut alan herkes inanılmaz kar etmiştir, çünkü bir daha bizim bu fiyatlarda konut yapma şansımız yok onların da bu fiyatlarda konut alma şansımız yok.
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