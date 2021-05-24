Erhan Tuncel kimdir sorusunun cevabı bu akşam gündem oldu. Vatandaşlar, Erhan Tuncel'in kim olduğunu, kaç yaşında ve mesleğinin ne olduğuna ilişkin aramalar yapıyor...

ERHAN TUNCEL KİMDİR?

Erhan Tuncel (d. 2 Eylül 1933, Edirne) Türk büyükelçi.

Ankara Gazi Lisesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu ve İsviçre Üniversitesi'nde Siyasi ve İdari İlimler Doktorası yapmıştır. 1986-1992 yılları arasında Suriye Büyükelçisi, 1992-1993 yıllarında Uluslararası Siyasi Kuruluşlar ve İşler Genel Müdürü, 1993-1994 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı müsteşar yardımcısı ve 1994-1998 yılları arasında Lüksemburg Büyükelçisi olmuştur. 1998 yılında Dışişleri Bakanlığı müşavirliğine atanmış, aynı yıl yaş haddinden emekliye ayrılmıştır.