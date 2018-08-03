ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric Trump, bütün Trump ailesinin, evlerine içlerinde beyaz toz bulunan paketler bırakılarak tehdit edildiğini söyledi.

Eric Trump, perşembe günü Fox News'a yaptığı açıklamada, "Tehdit edildim, ailemiz de tehdit edildi. Hepimizin evlerine beyaz tozlar bırakıldı. Bu arada, bu konuyla ilgili yaşadıklarımız yüzünden oluşan ahlaki bir öfke de yok" ifadelerini kullandı.

Oğul Trump aynı zamanda ABD medyasını babasının yönetimi hakkında olumsuz haberler yapıp onun pozitif yönlerini yok sayarak, babasına yönelik kişisel saldırılara yol açmakla eleştirdi ve "İkiyüzlülük hayal edebileceğiniz her şeyden farklıdır, o, bütün ailemize saldırılmasına yol açıyor" dedi.

Şubat ayında ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr'ın eşi Vanessa Trump, Trump Jr adına gönderilen bir mektubun içindeki beyaz tozun etkisiyle hastaneye kaldırılmıştı. Sonrasında yapılan incelemede tozun zararlı bir içeriğe sahip olmadığı anlaşılmıştı.

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